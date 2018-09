K-formand arbejder for at skaffe fremgang til sit eget parti. Andre må tage sig af Nye Borgerlige, lyder det.

København. Dansk politiks udfordrer fra højre, Nye Borgerlige med Pernille Vermund i spidsen, ligner i meningsmålingerne mere og mere et bud på et nyt parti i Folketinget.

Alligevel har den konservative partiformand, Søren Pape Poulsen, ikke gjort sig mange tanker om, hvordan hans parti skal imødegå udfordringen fra Nye Borgerlige.

Det gør han klart i et interview med Ritzau ved partiets landsråd.

- Der har jeg ikke nogen strategi. Jeg har en strategi for Det Konservative Folkeparti, siger Pape.

Uanset om Vermund kommer ind i Folketinget eller ej, er hendes parti en udfordring på den borgerlige fløj. For kommer hun ikke ind, vil op mod to procent af de borgerlige stemmer gå til spilde.

Og kommer hun ind, vil hendes krav for at pege på statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efter alt at dømme gøre det vanskeligt for ham at danne regering i tilfælde af blåt flertal.

Pape oplyser, at ifølge de målinger, som han har adgang til, deler De Konservative ikke vælgere med Nye Borgerlige.

- De står for noget ganske andet. Og jeg synes, at jeg har rigeligt at gøre med at skaffe fremgang for Det Konservative Folkeparti. Så en masse analyser af andre partier, det bruger jeg simpelthen ikke min tid på, siger han.

Spørgsmål: Har I ikke gjort jer nogen overvejelser om, om I skal tale dem op, så de kommer ind og bliver en del af et borgerligt flertal eller tale dem ned, så de ikke snupper for mange borgerlige vælgere?

- Nej. Det vil jeg trygt lade være op til de andre partier, hvis der skal tænkes i den slags tanker. Vi står i en situation, hvor vi skal bygge vores parti op. Forhåbentlig med fremgang. Så jeg bruger ikke tiden på NB, siger Pape.

Ifølge Ritzau Index, der er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger, står De Konservative til 3,7 procent af stemmerne. Mens Nye Borgerlige står til 2,9 procent. Kravet for at komme ind i Folketinget er to procent.

/ritzau/