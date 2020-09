Pape svirper i sin landsrådstale til Venstre, der vil bruge 69 milliarder ekstra på velfærd.

De Konservatives formand Søren Pape Poulsen kommer lørdag med en slet skjult kritik af Venstre.

At bruge flere penge vil ikke løse udfordringerne med dårlig og uværdig ældrepleje, som kom frem i tv-dokumentaren om Else på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Det siger Pape i sin tale på De Konservatives digitale landsråd i Herning.

Her siger han blandt andet:

- Jeg ved, at jeg rager lidt uklar med Venstre i den her sag. For de har lovet 69 milliarder kroner ekstra til en større offentlig sektor.

- For mig at se giver man op, når man vil bruge lige så mange penge som Socialdemokratiet. Det skal ikke være et mål at bruge mange penge, sagde Pape i talen.

I august vakte det opsigt, da Søren Pape Poulsen opstillede fem pejlemærker for blå blok. Det er normalt en opgave for lederen af blå blok - Jakob Ellemann-Jensen (V).

Spørgsmål: Du kritiserer i din tale Venstre for at ville bruge 69 milliarder kroner ekstra på velfærd. Er du ikke ved at udbygge konflikten med Venstre?

- Jeg har ikke en konflikt med Venstre. De burde være glade. Jeg refererer bare, hvad deres politik er. Og så siger jeg, at det, synes jeg, ikke er vejen frem bare at hælde 69 milliarder kroner mere i den offentlige kasse. Det er ikke en konflikt. Det er en sund diskussion, vi skal have på borgerlig side, hvis vi skal vise et alternativ til Socialdemokratiet.

Spørgsmål: Når du fremlægger en politik, som grundlæggende handler om, at der ikke er brug for flere penge, mens Ellemann mener, at der er brug for 69 milliarder kroner mere, er han så den rigtige leder for den blok, du er del af?

- Alle partier kommer med deres politik. Og hvis vi en dag skal i regering sammen, og det håber jeg meget på - så sætter vi os ned og finder ud af, hvilken politik der skal føres. For mig handler det ikke om personer og lederskab, men om at diskutere politik.

Spørgsmål: 69 milliarder kroner er et kæmpe beløb i dansk politik. Er I i virkeligheden ikke på vej i to vidt forskellige retninger med en meget splittet blå blok til følge?

- Vi er ikke mere splittede end den røde blok. Sidst jeg tjekkede, der stod De Radikale og Enhedslisten også meget forskellige steder, når det gælder arbejdsudbud. Det eneste jeg vil garantere er, at får blå blok 90 mandater, så finder vi også en løsning.

Spørgsmål: Du nævner igen dine fem pejlemærker for blå blok i talen. Går du ikke Jakob Ellemann-Jensen i bedene? Det burde vel være ham der som leder for blå blok lægger retningen?

- Nej, det er vores alle sammens ansvar. Vi skal alle lægge vores idéer frem og forsøge at samle blå blok.

Spørgsmål: De Konservative er gået frem i meningsmålingerne, men der er stadig lang vej fra jeres 8,1 procent af stemmerne til Venstres 19,2 procent. Erkender du, at Jakob Ellemann-Jensen er lederen af blå blok?

- Ja, det har jeg også selv sagt. At så længe vi har et Venstre, der er så meget større end os andre, så giver det sig selv, at formanden for Venstre skal påtage sig lederskabet og være statsministerkandidat.

Spørgsmål: Du siger "så længe", der er forskel mellem partierne. Men hvis det begynder at snævre ind, er det så en ny situation, hvor I skal tale om, hvem der skal være leder af blå blok?

- Det må vi se. For mig er det ikke navnediskussionen, der er vigtig lige nu. Det vigtige er at få stoppet den socialdemokratiske regerings skattestigninger til brug for øgede offentlige udgifter. Så må vi finde ud af det der bagefter. Det tager vi, den dag vi måtte få 90 mandater, siger Søren Pape Poulsen.

/ritzau/