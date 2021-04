Fra onsdag kan alle med et coronapas på lommen igen få lov til at nyde et måltid og en fadøl på en café, et værtshus eller en restaurant. Det kræver bare, at du har bestilt bord minimum en halv time i forvejen.

Og det er altså 30 minutter, der har fået flere politikere op i det røde felt. Blandt andre De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

»Det irriterer mig, at når vi laver en aftale om indendørsservering, så skal det straks problematiseres og gøres bøvlet. Hvorfor er det et mål i sig selv, at det skal være bøvlet? Jeg mangler et godt argument for, at det skal være sådan her. Og kommer det, så lytter jeg gerne. Jeg er jo ikke argumentresistent,« siger Søren Pape Poulsen til B.T.

De Konservative har dog selv været med til at indgå aftalen med regeringen, og her står der, at følgende kan åbne 21. april: »Indendørsservering med krav om coronapas og forudgående bordbestilling.« En aftale, der blev indgået i torsdags.

Søren Pape Poulsen, det står jo helt tydeligt i aftalen, at det vil kræve forudgående bordbestilling. Hvorfor brokker du dig over en aftale, tre dage efter du selv har være med til at indgå i den?

»Jeg vidste ikke, hvordan det skulle fortolkes. Der stod ikke noget om 30 minutter i aftalen, jeg indgik. Det fik jeg først at vide i går.«

Forudgående bordbestillingen – giver det ikke sig selv, at det betyder, man i forvejen skal bestille bord?

»Lad mig lige spørge, hvad er målet med de 30 minutter her? Jeg appellerer til, at når man udmønter sådanne aftaler her, at man bruger sin sunde fornuft. Den her regel gør for eksempel, at fastfoodkæder som McDonald's ikke kan have indendørsservering.«

Hvad forventede du så af vendingen »forudgående bordbestilling«?

»Helt ærligt. Jeg tænkte ikke meget over det.«

Er det så ikke din egen fejl?

»Sikkert, men jeg opfordrer til sund fornuft. Bare giv mig ét argument for de 30 minutter. Vi skal vel ikke lave restriktioner bare for at gøre det svært. Vi har ikke fået at vide, hvad der lå i forudgående bordbestilling. Vi laver ikke detaljer på møderne.«

Hvad havde du helt konkret forestillet dig, at »forudgående bordbestilling« så betød?

»Hvis folk kommer og spørger, om der er bord, så burde man kunne sige, at nu har du booket et bord. Lad os nu få det til at fungere. Der skulle ikke stå noget om minutter, så havde det (forudgående bordbestilling red.) været op til fri fortolkning.«

Hvis det skal være op til fri fortolkning, så kunne det jo ligeså godt slet ikke stå i aftalen, at man skal bestille bord?

»Enig. Den tager jeg gerne på mig. Det skulle slet ikke stå der.«

Fortryder du, du er indgået i aftalen?

»Nej, ikke på selve aftalen, men at jeg ikke lige var opmærksom på det her, jo. Vi havde forhandlet i mange timer, og jeg havde tillid til sund fornuft. Vi drøfter ikke alle detaljer, når vi laver aftaler, og jeg tænker ikke alle scenarier ind. Jeg håber bare, vi finder en løsning.«

Hvis det er normalt, at I ikke diskuterer detaljer, hvordan kan du så brokke dig over en aftale, du selv har indgået?

»Jeg vil have lov til at sige, at det ikke er den aftale, vi har indgået. Vi politikere har lov til at sige, hvordan vi vil have samfundet. Jeg siger fra. Helt ærligt. Det er tåbeligt.«