»Nu så vi mange ukrainere, der er kommet, mange er jo kvinder, som har et omsorgsgen.«

Sådan lød det fra statsministerkandidat Søren Pape Poulsen (K), da han onsdag medvirkede i et TV 2 Østjylland indslag om plejehjem.

En kommentar, der får Camilla Søe, der er medlem af Venstre og medstifter af bevægelsen #enblandtos, til at ryste på hovedet.

»Det er et udtryk for en meget firkantet og gammeldags måde at se på kvinder og køn,« siger hun.

Det er især forestillingen om, at kvinder er udstyret med et særligt gen, der gør der bedre egnet til at arbejde i bestemte sektorer, der er ærgerlig.

»Som mand vil jeg blive stødt på manchetterne, hvis jeg blev reduceret til andenrangs omsorgsperson. Det er et syn på køn, der ikke passer ind i vores samtid,« tilføjer Camilla Søe.

Udtalelsen kom i forbindelse med et tv-interview, hvor Søren Pape Poulsen bliver spurgt ind til problemerne med mangel på medarbejdere på landets plejehjem. Her fremhæver han, at ukrainske kvinder med fordel kunne komme i arbejde på grund af deres omsorgsgen.

Efterfølgende er den konservative statsministerkandidat gået til tasterne på Twitter for at forklare sin formulering.

»Nogle mænd og kvinder har en 'evne og lyst til at drage omsorg for andre', som det hedder i ordbogen. Ikke alle har det. Nogen har det. Og nogle af de ukrainske flygtninge, som primært er kvinder, har det også. Derfor nævner jeg kvinderne, fordi mange mænd er blevet hjemme i krig,« skriver han og deler samtidig et billede af definitionen af ordet 'omsorgsgen' fra Den Danske Ordbog.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Søren Pape Poulsen for at spørge ham ind til om han mener, at kvinder har et stærkere omsorgsgen end mænd. Han har ikke ønsket at kommentere.

Desuden har B.T. kontaktet De Konservatives politiske ordfører, Mette Ablidgaard, for at høre, hvad hun tænker om sin partiformands udtalelse. Hun ønsker ikke at kommentere og henviser til Søren Pape Poulsens tweet.

