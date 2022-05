De Konservative har valgt ikke at stemme for at Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet ophæves.

Det fortæller partiets formand Søren Pape Poulsen på et pressemøde torsdag formiddag.

»Jeg har indstillet til, at i sidste ende der hverken kan eller vil jeg bede folkevalgte medlemmer af Folketinget om at stemme for noget, de ikke ved,« siger Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, efter et gruppemøde torsdag.

»Lige nu vil jeg ikke anbefale, at vi ophæver Caus Hjort Frederiksens immunitet.«

En enig folketingsgruppe har fulgt Papes indstilling, siger han videre.

Venstres Claus Hjort Frederiksen har ifølge Rigsadvokaten muligvis gjort sig skyldig i, at afsløre fortrolige oplysninger i forbindelse med flere interviews i dagspressen.

I Venstre, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Enhedslisten og Dansk Folkeparti stemmer også nej til at ophæve Hjorts immunitet. Partierne har i alt 75 mandater.



På den anden side stemmer Socialdemokratiet, SF og Frie Grønne for at ophæve den.

De har i alt 67 mandater.



Radikale og De Konservative har henholdsvis 13 og 14 mandater.

Der skal 90 mandater til at sikre et flertal til en ene eller den anden side.

Dermed er det lige nu De Radikale, der er tungen på vægtskålen i forhold om Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet skal ophæves.

Claus Hjort Frederiksen, som er tidligere forsvarsminister for Venstre, har omtalt et samarbejde mellem den amerikanske efterretningstjeneste NSA og Danmark om aflytning af digitale kabler i Danmark.

Samarbejdet har flittigt været omtalt i pressen tidligere og indgået i en debat om, at tidligere forsvarsminister Trine Bramsen hjemsendte fem centrale medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste - herunder den øverste chef Lars Findsen - hvilket Claus Hjort Frederiksen på det skarpeste kritiserede.

Claus Hjort Frederiksen har selv udtalt, at han mener sigtelsen mod ham, kommer direkte fra regeringen i hvad han mistænker er en politisk hævnakt.

