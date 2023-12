Den aktuelle situation i Gaza har ikke rykket noget for formanden for De Konservative, Søren Pape Poulsen.

»Jeg har faktisk ikke rigtig rykket mig. Jeg er på Israels side. Man skal huske på, hvad det lige er for et land, Israel er. Efter Anden Verdenskrig blev det oprettet for, at jøderne kan leve i fred uden forfølgelse, og det har min opbakning,« siger han.

Israel har hans sympati, og det samme gør sig gældende for cirka halvdelen af De Konservatives vælgere, mens kun omkring hver tiende konservative vælger har størst sympati for de palæstinensiske områder.

Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for B.T.

Søren Pape Poulsen støtter klart op om den israelske sag.

Ikke overraskende viser undersøgelsen, at størstedelen af venstrefløjen tilkendegiver, at de har størst sympati for Palæstina, mens størstedelen af højrefløjen svarer, at deres sympati ligger hos Israel.

Kigger man på Enhedslistens vælgere angiver halvdelen, at de har størst sympati for de palæstinensiske områder, og kun fem procent svarer, at de sympatiserer med Israel.

Sådan har vi spurgt: Konflikten mellem Israel og de palæstinensiske områder (Gaza og Vestbredden) har varet i årtier. Hvilken af de to parter i denne konflikt har du alt taget i betragtning størst sympati for? Israel: 22 procent De palæstinensiske områder: 21 procent Jeg har lige stor/lille sympati for Israel og de palæstinensiske områder (Gaza og Vestbredden): 31 procent Ved ikke: 27 procent Kigger man ind i tallene på dem, der betragter sig selv som 'højreorienterede' er svarende således: Israel: 42 procent De palæstinensiske områder: 10 procent Jeg har lige stor/lille sympati for Israel og de palæstinensiske områder (Gaza og Vestbredden): 34 procent Ved ikke: 14 procent. Og for de venstreorienterede således: Israel: 5 procent De palæstinensiske områder: 42 procent Jeg har lige stor/lille sympati for Israel og de palæstinensiske områder (Gaza og Vestbredden): 32 procent Ved ikke: 20 procent De Konservative: Israel: 47 procent De palæstinensiske områder: 21 procent Jeg har lige stor/lille sympati for Israel og de palæstinensiske områder (Gaza og Vestbredden): 22 procent Ved ikke: 10 procent Enhedslisten: Israel: 8 procent De palæstinensiske områder: 50 procent Jeg har lige stor/lille sympati for Israel og de palæstinensiske områder (Gaza og Vestbredden): 30 procent Ved ikke: 12 procent. Kilde: YouGov for B.T. 1039 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet er blevet spurgt i perioden 8.–11. december 2023, den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 3.0 procentpoint. Usikkerheden er væsentlig større, når man opdeler respondenterne i flere mindre grupper.

Men hvorfor er det egentlig, at venstrefløjen sympatiserer med de palæstinensiske områder og højrefløjen med Israel?

B.T. har forhørt sig hos De Konservatives Søren Pape Poulsen og Enhedslistens udenrigsordfører, Trine Pertou Mach, om netop dette.

Enhedslistens Trine Pertou Mach er bestemt ikke glad for det israelske styre.

Ingen af de to politikere er overraskede over resultatet af undersøgelsen.

»Jeg støtter Israel, da det er et vestligt orienteret land. Det vrimler jo ikke ligefrem med demokratier i Mellemøsten, og Israel er et demokrati,« siger Søren Pape Poulsen.

Han har set videoer fra Hamas' terrorangreb på Israel, og de har sat sig i ham.

»Selvfølgelig skal Israel have lov til at svare tilbage på sådan et brutalt angreb,« siger Søren Pape Poulsen, men slår også fast, at det er »frygteligt, når civile dør.«

På den anden side af Folketingssalen sidder Enhedslisten Trine Pertou Mach. Hun sympatiserer med både den israelske og palæstinensiske civilbefolkning, men har »nul sympati for regeringen i Israel.«

»Venstrefløjen er generelt meget optagede af menneskerettigheder, og den undertrykte befolknings ret til frihed og selvstændighed, og her er Israel besættelsesmagten, der undertrykker palæstinenserne,« siger hun.

Begge parter kan dog blive enige om, at den her sag splitter befolkningen og kan føre til ophedet debat.

»Vi skal selvfølgelig passe på, at vi ikke bliver for hårde i retorikken. De, der råber på jihad i gaderne, repræsenterer jo ikke alle dem, der støtter palæstinenserne,« siger Søren Pape Poulsen.

»Kigger man på for eksempel krigen mellem Rusland og Ukraine er de fleste danskere enige om at bakke op om Ukraine. Det sammen kan ikke siges om den her konflikt,« bemærker Trine Pertou Mach.

Ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza er op mod 20.000 palæstinensere blevet dræbt under Israels angreb på Gaza.

695 israelere blev dræbt af terrororganisationen Hamas, da de angreb Israel den 7. oktober.

Cirka hver tredje af de adspurgte i YouGov-undersøgelsen angiver, at de 'har lige stor/lille sympati for Israel og de palæstinensiske områder.'

