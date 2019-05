DF-formanden vil vide, hvordan politiet vil sikre, at man kan demonstrere som en grundlovsikret ret.

Der er en alvorlig sikkerhedstrussel mod partilederen for Stram Kurs, Rasmus Paludan.

Og det er netop faren for den offentlige fred og for Rasmus Paludans sikkerhed, som har fået politiet til at nedlægge forbud mod partiets demonstrationer.

Det forklarer justitsminister Søren Pape Poulsen (K), som tirsdag er i samråd om sikringen af ytringsfrihed ved demonstrationer.

- Politiet og PET vurderer løbende truslen mod ham og mod Stram Kurs' demonstrationer, og det vurderes i den forbindelse, at der aktuelt er en alvorlig trussel fra militante islamister, og at der aktuelt er en alvorlig trussel fra personer med relationer til danske bandemiljøer, siger ministeren.

Det er Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, som har bedt justitsministeren om at redegøre for, hvordan regeringen vil sikre, at man kan demonstrere, som er en grundlovssikret ret, efter at politiet har stoppet Stram Kurs' demonstrationer grundet optøjer.

Politiet har ret til at flytte en demonstration eller standse den under hensyn til den offentlige orden.

- Politiet skal beskytte borgernes forsamlingsfrihed og beskytte den offentlige lov og orden, og det er balancen mellem de to hensyn, som er svær og i nogle tilfælde kan føre til, at demonstrationer ikke kan gennemføres, siger justitsministeren på samrådet.

Kristian Thulesen Dahl vil vide, hvad justitsministeren vil gøre for at oprette "normalsituationen.

Hertil svarer Søren Pape Poulsen, at politiet nu koncentrerer sig om at få efterforsket truslen mod Rasmus Paludan.

Samtidig er politiet i gang med at udarbejde beredskabsplaner for, hvordan man sikrer, at alle partier i forbindelse med det kommende folketingsvalg kan gå på gaden, tale om sin politik og uddele sit materiale.

- Jeg tror, alle kan regne ud, at det bliver lidt af et setup. Men det er vigtigt at sikre, at hvert enkelt parti kan føre sin valgkamp, siger ministeren, som dog ikke kan garantere, at der ikke kommer til at være demonstrationer, som politiet bliver nødt til at flytte.

- For der må vi lytte til de sikkerhedsmæssige vurderinger, for vi må også passe på folks liv, siger han.

Stram Kurs har i løbet af de seneste 16 måneder afholdt omkring 80 demonstrationer, oplyser justitsministeren.

/ritzau/