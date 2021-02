Det går flyvende for Søren Pape Poulsen og De Konservative.

En ny måling, som YouGov har lavet for B.T., viser, at hele 15 procent af befolkningen ville stemme på liste C, hvis der var valg i dag. Til sammenligning ville 9,3 procent sætte deres kryds ved Venstre med Jakob Ellemann-Jensen i spidsen. Og så kan spørgsmålet jo opstå:

Hvem er egentlig lederen af blå blok?

»Som det er i dag, så er det jo meget naturligt, at det parti, der har flest mandater, sidder for bordenden, når vi holder møder. Det gør Jakob Ellemann,« lyder det fra Søren Pape Poulsen, der onsdag eftermiddag var live igennem hos B.T.

Han blev interviewet af B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, der udover at spørge Søren Pape Poulsen, hvem der er den naturlige leder af højrefløjen, også gerne vil vide, hvem partiformanden ser som den næste blå statsministerkandidat.

Er det mon ham selv, nu når målingerne viser en tilslutning, der ved et hypotetisk valg ville bringe De konservative hele ti mandater foran Venstre?

»Som vi ser på det, som det er i dag, så handler det jo om mandater. I dag har han flere mandater, end vi andre har tilsammen,« siger Søren Pape Poulsen og konkluderer, at så må Jakob Ellemann-Jensen være det oplagte valg til en statsministerkandidat.

Venstre fik ved seneste valg 43 mandater – og nu står partiet til 17 mandater i nyeste YouGov-måling. Samtidig fik Konservative 12 mandater ved seneste valg – i dag står partiet til 27 mandater, viser nyeste YouGov-måling.

Undersøgelsen er baseret på interview med 1.261 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 5. til 8. februar 2020. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint).

Det vigtige for Søren Pape Poulsen er ikke, hvem der sidder på statsministerposten, forklarer han. Det, der fylder for Søren Pape Poulsen, er, at blå blok skal til regeringsmagten igen, og der sætter han et punktum.

Dog vil han gerne garantere – eller næsten garantere for at være mere præcis – at han ikke kommer til at erklære sig som statsministerkandidat på denne side af det kommende folketingsvalg.

»Ja, det er lige før, jeg vil sige ja til det,« svarer han, da B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, stiller ham spørgsmålet.

