Torsdag aften tog Danmarks Radio hul på programserien Realitytjek, hvor DR-vært Ask Rostrup tager forskellige politikere med ud i den virkelige verden.

I første program var det den konservative formand, Søren Pape, der tilbragte to dage i Gellerupparken, som er på ghettolisten.

Søren Pape har som tidligere justistsminister langet hårdt ud efter ghettoerne og har blandt andet indført dobbeltstraf for kriminalitet begået i ghettoerne.

Nu skulle han så snakke med dem, som bor i ghettoerne.

Men efter Søren Pape har set programmet, mener han, at DR viser en for pæn version af Gellerupparken. TV-programmet viser ganske enkelt ikke virkeligheden i ghettoen, mener han.

»Kun få ville stille op til kamera og fortælle, at banderne styrer ghettoerne. Når kameraet var slukket, var det en anden sag. De tør simpelthen ikke stille op til et interview,« siger Søren Pape.

I programmet bliver Søren Pape blandt andet opsøgt af to indvandrere, som tidligere har siddet i fængsel. Men ellers var Papes oplevelse, at de kriminelle og banderne gemte sig for tv-holdet.

»Det bedste ved programmet er, at der også i Gellerupparken er mennesker, som trækker i en positiv retning. Men du kan aldrig vise ghettoens sande ansigt i et tv-program. Den lille gruppe bandemedlemmer, som styrer ghettoerne, vil aldrig stille op til et interview,« siger han.

Han medgiver dog, at det er meget svært for DR at få hele virkeligheden med på kamera.

I Gellerupparken har fire ud af fem beboer en udenlandsk baggrund. I mange år har kriminaliteten og arbejdsløsheden været tårnhøj. I øjeblikket er ca. hver anden beboer i Gelleupparken arbejdsløs.

Men et andet problem er ifølge Pape, at kvinderne med indvandrerbaggrund slet ikke kommer ud lejlighederne.

»Jeg er chokeret over, at jeg ikke taler med én eneste kvinde på to dage.Det siger jo noget om, at alt for mange kvinder kun har en rolle i hjemmet, hvor de aldrig bliver integreret i vores samfund,« siger han.

Danmarks Radio afviser, at programmet giver et skævt billede af virkeligheden.

»Vi stræber efter at give et så retvisende billede af det miljø, vi træder ind i, som muligt. Og jeg synes da også, at det på lange stræk lykkes at få forskellige stemmer og holdninger med i programmet trods de udfordringer, vi har stødt på,« siger Morten Tvegaard,redaktionschef for politik i DR, i et skriftligt svar.

Han mener, at det er et journalistisk vilkår, når banderne i Gellerupparken ikke vil tale med DR og Søren Pape i programmet.

»Alle medier i Danmark er afhængige af, at folk vil stille op til interview, og det er DR også. Når man kommer med tv-kameraer, er der altid nogen, som gemmer sig – det er et vilkår for journalistik generelt og også for dette program.«