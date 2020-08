De Konservative kræver skattelettelser, hvis partiet skal støtte Socialdemokratiets plan om tidlig pension.

Søren Pape Poulsen, leder for De Konservative, kommer nu med en fremstrakt hånd til statsminister Mette Frederiksen (S).

De Konservative er således klar til at bringe de afgørende konservative mandater i spil for at gennemføre en ret til tidligere pension, som regeringen gik til valg på.

Det skriver Jyllands-Posten.

Til gengæld vil De Konservative forlange, at regeringen skal gøre noget ved skatten.

- Hvis vi skal være med i en aftale, koster det på skatten, siger Søren Pape Poulsen, som ikke stiller krav til, hvilke skatter der skal sænkes.

- Det kan være på virksomheder, det kan være personskatten, det kan også være arveafgiften. Jeg er ikke karrig med det, siger han til Jyllands-Posten.

Kun Enhedslisten, SF og Alternativet har givet deres støtte til Socialdemokratiets model.

I modellen skal tidlig folkepension være en generel ret, som tildeles efter et bestemt antal år på arbejdsmarkedet uanset om man er nedslidt eller ej.

Både de blå partier og De Radikale har hidtil talt imod. Derfor har regeringen ikke kunnet mønstre et flertal.

Med konservativ opbakning kan der akkurat tælles til 90 mandater.

Og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ser positivt på kravet om skattelettelser.

- Der er da områder, hvor vi åbenlyst mener, at det kan tjene et godt formål at lette skatter eller afgifter, hvad enten det er på enkeltpersoner eller for bestemte dele af erhvervslivet, og det drøfter vi meget gerne med Søren Pape og de andre partier, siger Peter Hummelgaard til avisen.

Hvis Dansk Folkeparti skal lægge stemmer til regeringens mærkesag, skal pengene findes ved besparelser på udlændingeområdet.

Det sagde DF-formand Kristian Thulesen Dahl før weekenden.

