Frygten for et smerteligt nederlag i København har fået den helt store pengepung frem hos Socialdemokratiet i et forsøg på en redningsaktion.

Efter chokmålinger i København har Socialdemokratiet nemlig åbnet partikassen på vid gab og smidt over 70.000 kroner i Facebook-annoncer for spidskandidaten Sophie Hæstorp Andersen, der skal forsøge at genvinde posten som overborgmester.

De 70.264 kroner i Facebook-annoncering er alene faldet i ugen op til kommunalvalget – nemlig fra 7. til 13. november. På valgdagen i dag er tallet formentlig steget til over 80.000 kroner

Ifølge Troels Johannesen, ekspert i sociale medier og kampagner, er der en vis logik i at gemme mange af annoceringspengene til valgkampens slutspurt.

»Men når det er sagt, så har det ikke kørt for Sophie Hæstorp Andersen. Hendes kampagne har slet ikke bidt på københavnerne, og det er også det, vi kan se i målingerne. Så når der bliver brugt så mange penge på Facebook-annoncer op til valgdagen, har det også en smag af panik før lukketid,« siger han.

Tirsdag morgen har Socialdemokratiet også fundet det tunge skyts frem i København, hvor både Mette Frederiksen og Poul Nyrup Rasmussen har delt roser ud med Sophie Hæstorp Andersen for at skrabe de sidste stemmer sammen.

Sophie Hæstorp Andersen er på forhånd storfavorit til at blive Københavns næste overborgmester, efter Frank Jensen sidste år måtte trække sig på grund af grænseoverskridende adfærd i årevis.

Men flere målinger peger på at Socialdemokratiets valg i København blive en syngende lussing.

Sophie Hæstorp Andersen (S) fører valgkamp med Mette Frederiksen (S) og en række andre S profiler, blandt andet Poul Nyrup, Peter Hummelgaard, Ida Auken og Pernille Rosenkrantz-Theil på Dronning Louises Bro i København tirsdag den 16. november 2021.

Ifølge en Gallup-måling i Berlingske står Socialdemokratiet blot til 16,9 procent af stemmerne i København. Et fald på over 10 procentpoint i forhold til det seneste kommunalvalg.

Omvendt står Enhedslisten til at overhale S indenom med 22,7 procent af stemmerne i København.

»Problemet i Sophie Hæstorps kampagner er, at hun ikke er kendt i den brede offentlighed, ligesom Frank Jensen og Ritt Bjerregaard var. Det er en stor begrænsning, når man skal føre annoncekampagne,« siger Troels Johannesen.

Hvis man sammenligner med, hvad modkandidaterne har brugt på Facebook-annoncering, så kommer ingen i nærheden af Sophie Hæstorp Andersen.

Fra 7. til 13. november har Venstres spidskandidat Cecilia Lonning-Skovgaard brugt 7.443 kroner på Facebook-annoncering.

De Konservatives Jacob Næsager er den, der kommer tættest på Hæstorp med 23.875 kroner brugt på Facebook i perioden.