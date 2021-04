I al hast for at få samfundet genåbnet vaccinerer de danske regioner hver dag på livet løs. Men i Region Hovedstaden har man dog valgt at holde fri på store bededag og på arbejdernes internationale kampdag 1. maj. Undtagelsen er Bornholm, hvor man godt kan blive vaccineret store bededag.

Det huer ikke Venstres sundhedsordfører, som ikke forstår, der ikke er indkaldt medarbejdere på vagt, så samfundet hurtigst muligt kan genåbnes.

»Systemet skal jo være tilgængeligt, når borgerne har tid til det. Derfor burde man naturligvis have mulighed for at blive vaccineret i dag (fredag og lørdag, red.),« siger Martin Geertsen fra Venstre.

B.T. har ringet rundt til de fire andre regioner og opklaret, at i hvert fald Region Sjælland og Region Syddanmarks vaccinecentre kører som normalt til trods for helligdagen og den efterfølgende kampdag.

Skal du vaccineres? Ikke på Store Bededag. I hvert fald ikke hvis du bor i København.

»Der er behov for, at samfundet åbner. Derfor bør vi ikke tage to dage ud af programmet på den her måde,« siger Martin Geertsen.

Region Hovedstaden har leveret et skriftligt svar til B.T., hvor man forklarer, at grunden til, at man holder fri, skyldes, at der alligevel ikke dukker så mange op på helligdage, og at der heller ikke er så mange vacciner.

»Vi har tilpasset vores kapacitet, da vi ikke har så mange vacciner til rådighed, efter AstraZeneca blev udelukket fra vaccinationsprogrammet, og mens vi afventer beslutningen i forhold til Johnson & Johnson (hvis vaccine midlertidigt er sat på pause, red.). Vores erfaring fra påsken var, at mange borgere ikke ønskede at blive vaccineret i helligdagene. Derfor får vores medarbejdere et par velfortjente fridage. Borgerne har mulighed for at blive vaccineret allerede søndag, hvor alle centre igen har åbent, og hvor der stadig er ledige tider, der kan bookes,« skriver konstitueret vicedirektør i Akutberedskabet Helene Bliddal Døssing.

Andre regioner har dog vurderet, at der ikke var problemer med antallet af vacciner, og at folk skulle have muligheden for at blive vaccineret.

»Der burde have været åbent og arbejdet være tilrettelagt på en anden måde,« siger Martin Geertsen.