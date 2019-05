Valgkampen kan ende grimt, mener Pia Kjærsgaard efter at have set Paludan kalde Mimi Jakobsen for nazist.

Hun er selv kendt for at elske en hård debat og have en skarp tone. Men selv for DF's Pia Kjærsgaard, der fortsat er Folketingets formand under valgkampen, er tonen ved at blive alt for hård.

Pia Kjærsgaard er bekymret for den resterende del af valgkampen efter at have set Aftenshowet på DR1 onsdag aften.

Her endte partistifter Rasmus Paludan fra Stram Kurs i verbal infight med den tidligere formand for Centrum-Demokraterne og generalsekretær i Red Barnet Mimi Jakobsen.

Paludan kaldte Jakobsen for både nazist og nazisvin.

- Onsdag var valgdag nummer to. Hvordan kommer det her til at forløbe sig i resten af valgkampen? Der er lagt hårdt ud.

- Hvad sidder den almindelige dansker, der skal stemme 5. juni, og tænker? Dette er trist, siger Kjærsgaard.

Hun kritiserer både Paludan og Mimi Jakobsen for deres ageren i programmet. Paludan gik langt over stregen med sin retorik, og Mimi Jakobsen lod sig rive med, hvilket var en fejl, mener Pia Kjærsgaard.

- Paludan gør dette for at provokere, og det har han gjort fra dag et, siger Kjærsgaard, der kalder Paludans stil for vulgær, primitiv og grænseoverskridende.

Hun kan godt forstå, at Mimi Jakobsen blev vred.

- Det er det, han vil have. Han går tilfreds derfra, når det ender på den måde. Vi skal gå hårdt til modstanderne. Men Mimi faldt i med begge ben, siger Kjærsgaard, som kommer med en opsang til medierne:

- Han er ført frem som en rockstjerne. Det fortjener han ikke, siger hun.

4. maj skrev Mimi Jakobsen - uden at nævne Paludan - på Facebook, at en "åbenlys nazist" kan opstille og blive valgt til Folketinget.

/ritzau/