Partiet Stram Kurs har underskrifter nok til at komme på stemmesedlen til valget. De skal dog først godkendes.

Det er lykkedes den stærkt indvandringskritiske politiker Rasmus Paludan at samle nok vælgererklæringer til, at hans parti, Stram Kurs, kan blive opstillet til folketingsvalget.

Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet lørdag.

Klokken 7.30 lørdag havde 20.981 danskere ifølge ministeriet afgivet en vælgererklæring til partiet, der dog endnu ikke har anmeldt sig som opstillingsberettiget.

For at kunne opstille til Folketinget kræver det, at Økonomi- og Indenrigsministeriet godkender vælgererklæringerne, ligesom partiet skal meddele, at de ønsker at blive stillet op til valget.

Dette skal ske senest 15 dage før et folketingsvalg, oplyser ministeriet.

I løbet af de seneste uger er antallet af partiets vælgererklæringer steget kraftigt.

Stram Kurs har på et døgn fået 2000 nye erklæringer - 1. april havde partiet indsamlet bare 5526.

Antallet af vælgererklæringer til Stram Kurs tog for alvor fart, efter voldsomme uroligheder på Nørrebro i København 14. april.

Her endte politiet i kampe med demonstranter, efter at Rasmus Paludan havde forsøgt at afholde en demonstration på Blågårds Plads.

Paludan måtte eskorteres væk fra pladsen af politiet, efter at en mand angreb partiformanden.

Da Paludan var væk, eskalerede urolighederne. De fortsatte i flere timer og betød blandt andet adskillige ildspåsættelser og brosten kastet mod politiet.

Politiet svarede med tåregas.

Siden har Rasmus Paludan fået adskillige forbud mod at demonstrere i politikredsene omkring København.

Det er ifølge politiet sket af frygt for nye uroligheder til fare for både Rasmus Paludans, men også den offentlige orden og andre borgeres sikkerhed.

Rasmus Paludan fik i starten af april en betinget dom efter den såkaldte racismeparagraf, nærmere bestemt straffelovens paragraf 266 b.

Partiformanden havde i en længere passus om intelligens blandt andet talt om "de fleste negere i Sydafrika".

Dommen er anket til landsretten.

Økonomi- og Indenrigsministeriet vil nu inden for cirka to uger vurdere gyldigheden af vælgererklæringerne.

