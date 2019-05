»Vi løser ikke problemerne ved at stemme min bror i Folketinget.«

Sådan lyder det kort og kontant fra ingen ringere end Martin Paludan, som er bror til den kontroversielle partileder Rasmus Paludan fra Stram Kurs.

Den 28-årige tidligere social media manager for Alternativet står frem i en video, hvor han direkte advarer danskerne mod at stemme på hans bror.

I videoen, som du kan se i bunden af artiklen, starter han med at sige, at han gerne vil snakke lidt om sin bror, før folk stemmer ham ind i Folketinget. Herefter siger han, at Rasmus Paludan aldrig vil kunne overholde de løfter, som han giver sine vælgere.

»Min bror er en klog mand. Han ved godt, at han aldrig kommer til at kunne gøre de her ting, han snakker om,« siger Martin Paludan og fortsætter:

»Jeg har talt med min bror om muslimer, kvinder og alle mulige andre folk, han ikke kan lide, og han ved godt, at man ikke ikke bare kan tage en hel befolkningsgruppe og sende dem hjem, bare fordi man har lyst til det«.

Lillebror Martin, der er opvokset i Nordsjælland med storebror Rasmus Paludan og støresøster Tine Paludan, optræder rolig og fattet i videoen, hvor han tager afstand til sin bror.

»Min bror har altid være god til råbe, og sådan set også til at snakke, men ikke til at lytte,« siger Martin Paludan, før han opfordrer folk til at stemme på andre end Rasmus Paludan og Stram Kurs.

»Min opfordring er, at i stedet for at stemme min bror i Folketinget - en mand, som er god til at få sine budskaber hørt, men som ikke er god til at samarbejde - så stem i stedet på de store partier, der i en årrække har arbejdet benhårdt for en konsekvent og hård udlændingepolitik. Giv dem din stemme i stedet for min bror.«

B.T. har tirsdag aften været i kontakt med Martin Paludan for at høre, hvorfor han har haft brug for at tage afstand til sin bror på en så opsigtsvækkende måde.

»Det er klart, at dem, der først går ud og siger nej til en specifik politik, er dem, som er mest påvirket negativt. I det her tilfælde er det folk med muslimsk baggrund, som har følt sig vrede, såret og bange for min brors ytringer,« siger Martin Paludan og fortsætter:

»Men det er da klart, at det også påvirker mig følelsesmæssigt, at min bror siger de her ting. Jeg kender min bror og hans holdninger og menneskesyn, og jeg kan drage paralleler til de mange samtaler, vi har haft i vores voksne liv, så jeg synes, jeg kan belyse de ting, han går ud og siger.«

Tror du, der er en risiko for, at folk ikke tror, han mener sine ytringer alvorligt?

«Ja, det tror jeg bestemt. Hans ytringer er så voldsomme og ekstreme, at man tænker, at det ikke være alvor. Jeg kan ikke gøre mig til dommer over, hvad min bror mener og ikke mener, men jeg kan fortælle folk, at de ting, han ytrer, ikke er opfundet til lejligheden som en form for politisk gimmick.«

Hvorfor har din bror udviklet det her - som nogle måske vil kalde for et hadsk - forhold til muslimer?

»Det er et stort spørgsmål. Min bror har givetvis haft dårlige oplevelser med folk af anden etninsk baggrund, og det har mange andre givetvis også haft uden at have draget de samme konklusioner som min bror,« siger Martin Paludan og fortsætter:

»Han har langet ud efter mange forskellige grupper i befolkningen - ikke kun muslimer - men med muslimer har han måske fundet en gruppe, hvor mange års dunderretorik har gødet jorden for, at folk er modtagelige for hans entydige budskab, som forvrænger virkeligheden.«

Frygter du som lillebror nogensinde for din storebrors sikkerhed?

»Jeg vil gerne stå fast på min brors ytringsfrihed. Jeg er træt af se den debat om, hvor mange penge der er brugt på hans sikkerhed. Min bror har krav på al den politibeskyttelse, som han brug for, for at være tryg,« afslutter Martin Paludan.

Rasmus Paludans pressemand oplyser til B.T., at Stram Kurs-partilederen ikke har nogen kommentarer til hans lillebrors video.