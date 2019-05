»Det er så langt ude, at jeg næsten ikke gider kommentere hans vrøvl.«

Sådan siger Rasmus Paludan om den leder, Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik fredag har udgivet.

I lederen skriver Martin Krasnik, at koran-kasteren Rasmus Paludan er nazist og kan sammenlignes med den danske nazileder Frits Clausen, der stillede op til Folketingsvalget i 1939.

»Til alle dem, der kalder Paludan for klovn, opvigler, gøgler, provokatør, nar eller andet muntert, må man sige nej: Med sit menneskesyn er Rasmus Paludan nazist,« skriver Martin Krasnik i lederen.

Martin Krasnik på Bevar's på Nørrebro Foto: Nils Meilvang

Da B.T. fanger Rasmus Paludan på en ustabil telefonforbindelse, har han ikke læst lederen, men han tager skarp afstand fra at blive kaldt nazist..

»Jeg synes det er lavt, at han smider nazikortet. Jeg har lyst til at sige, at han selv kan være nazist,« siger Rasmus Paludan.

Han mener, at sammenligningen mellem ham og nazilederen Frits Clausen er helt ude i hampen.

»Jeg er modstander af nazisme. Det tror jeg ikke, Frits Clausen var,« siger Rasmus Paludan og giver sig til at remse en række forskelle op på ham selv og nazilederen.

»Jeg mener, at borgerlige rettigheder gælder for alle i Danmark. Det gjorde Frits Clausen ikke. Jeg forsvarer lige rettigheder for jøder og homoseksuelle. Det gjorde Frits Clausen ikke. Jeg bistår ikke en fremmed magt med at overtage Danmark - tværtimod arbejder jeg imod at en fremmed magt vil overtage Danmark,« siger Paludan.

»Og så var Frits Clausen socialist. Det er jeg ikke,« afslutter han.

Rasmus Paludan afviser, at hans udtalelser om, at danskhed skal vurderes på baggrund af, hvor mange danske bedsteforældre, man har, kan sammenlignes med nazisternes racepolitik.

»Det giver ikke mening at tale om race, for hvis man går op i ariskhed, så skal man tælle iranere med. For os handler det om afstamning og om, hvorvidt man er hjemmehørende i Danmark,« siger Rasmus Paludan.

Frits Clausen, leder af DNSAP før og under anden verdenskrig. Ifølge Martin Krasnik har han flere ting til fælles med Rasmus Paludan. Foto: Ukendt

Han afviser, at Stram Kurs går ind for, at der skal gælde særlige regler for muslimer i Danmark, sådan som Martin Krasnik skriver i sin leder.

Det er en misforståelse, der ifølge Rasmus Paludan er opstået, fordi Stram Kurs uddelte en humoristisk pjece på Folkemødet sidste år.

»Vi skrev, at muslimer ikke måtte tale til danskere og kun måtte køre på cykler med ét gear. Det var en joke,« siger Rasmus Paludan.

Der må du lige forklare, hvad joken er?

Rasmus Paludan demonstrerer i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Joken er, at vi ville vise, hvad der ville ske, hvis vi i Danmark indførte særregler for muslimer, ligesom de særregler der står i koranen,« siger han.

B.T. har spurgt Rasmus Paludan, om han ønsker at stille op til en live-debat med Martin Krasnik i dag klokken 14:30. Det har Rasmus Paludan takket nej til.

»Jeg vil gerne deltage i debatter med folk, der er kritiske. Det gør jeg hele tiden. Men jeg gider ikke diskutere med folk, der smider nazikortet. For så kan jeg jo bare sige: 'Det kan du selv være', og det er ikke en måde at debattere på,« siger han.

Rasmus Paludans parti Stram Kurs har indsamlet nok stemmer til at være opstillingsberettiget ved det nært forestående folketingsvalg.