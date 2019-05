Hvor Stram Kurs-kandidaten Kim Holmgaard Madsen kaldte Rasmus Paludans tv-optræden for 'useriøs' og 'usaglig' og pillede sit navn af medlemslisten, mener andre Paludan-støtter, at lederens jomfrurejse i de første to partilederrunder tirsdag aften var til U.G.

»Jeg synes, at han klarede det fremragende. Kort og godt.«

Roserne til den islamkritiske og racismedømte Stram Kurs-partiformand Rasmus Paludan kommer fra Benny Hinrichsen.

Han er 42 år, førtidspensionist fra Sønderjylland og har tidligere over for B.T. tilkendegivet sin fulde støtte til Paludan, som han kalder en ‘tornado’ i dansk politik.

Han kan ikke sætte sin finger på én ting, Rasmus Paludan sagde særligt godt under de to tv-debatter, men han synes overordnet, at Stram Kurs-lederen gjorde en god figur.

»Jeg synes bare, han var god. Han fik sagt nogle positive ting de få gange, han kom til orde,« siger Benny Hinrichsen, der mener, at de 13 partiledere, der udgjorde panelet, var for mange.

B.T. har lavet en optælling af de 13 partilederes taletid under debatterne på henholdsvis DR1 og TV 2, og her viser tallene, at Paludan fik fjerdemest taletid på DR og næstmest på TV 2.

I en spritny meningsmåling foretaget af YouGov for B.T. får Stram Kurs og Rasmus Paludan i et øjebliksbillede 3,9 pct. af stemmerne. Det svarer til syv folketingsmandater.

»Direkte og ærlig«

Længere østpå i en by på Sydsjælland sidder 59-årige Lonnie Christensen.

Hun er ligeledes førtidspensionist og tilhænger af Rasmus Paludans direkte og ærlige stil, som hun kalder den.

Hun så ikke debatterne direkte på tv, men fulgte med på nettet, hvor hun så klip, læste analyser og kommentarer.

Ligesom Benny Hinrichsen synes Lonnie Christensen, at Paludan gjorde det godt.

»Jeg tror, der var rigtig mange, der ville være nervøse, når det var første gang, de skulle duellere på tv. Det kunne nok lukke munden på de fleste. Men ikke på ham. Han var rigtig god.«

Hvad er det i dine øjne, der gør Rasmus Paludan god?

»Han er naturlig. Han er ærlig. Han er ikke bange for de andre, selvom det er helt tydeligt, at han ikke er velanset. Han er et frisk pust,« siger Lonnie Christensen.

Hun så gerne, at Rasmus Paludan kom i Folketinget, fordi der – som hun siger – er brug for nogen, der kan sætte skub i sagerne.

Så du stemmer på Rasmus Paludan og Stram Kurs den 5. juni?

»Jeg stemmer ikke på Rasmus Paludan som statsminister, men det er fint, hvis han kommer i Folketinget, så han kan skubbe lidt på de andre, der er faldet i søvn derinde. De bliver nødt til at forstå, at der skal gøres noget.

Hvad er det, du mener, at Rasmus Paludan og Stram Kurs kan gøre, hvis de bliver valgt ind?

»Nogle af hans holdninger er rabiate, men jeg synes også, at han er hamrende modig, når han stiller sig op imod noget, der kan være farligt at stå op imod. Og så tror jeg ikke, han mener det så hårdt, som han siger det. Han taler kun om, at de utilpassede muslimer skal smides ud.«

Nej, han siger, at alle, der offentligt bekender sig til islam, skal smides ud. Det er ikke kun de utilpassede. Det er også de muslimer, der ellers lever et helt ‘almindeligt’ liv på den rigtige side af loven.

»Okay, men det mener jeg ikke. Jeg synes ikke, at muslimer, bare fordi de er muslimer, skal ud af landet. Jeg har selv venner og bekendte, der er muslimer.«

Men hvis du selv har muslimske venner, føles det så ikke mærkeligt at stemme på Rasmus Paludan, når nu han vil have dem ud af landet?

»Men det tror jeg ikke, at han vil. Måske har han sagt det tidligere, men jeg tror godt, at han ved, at han ikke kan få det hele igennem, hvis han kommer ind. Jeg tror, at han er mere grov nu, end hvis han kommer ind i Folketinget.«

Men er det ikke et lidt usikkert grundlag at basere en stemme på, at du tror, at han ikke mener det så groft?

»Jeg vil virkelig ikke håbe, at han mener, at almindelige muslimer, der passer deres arbejde, skal ud. Det er i hvert fald ikke min holdning. Og jeg har ikke endegyldigt besluttet mig, hvor min stemme skal sættes. Valgkampen er lang, så nu må vi se.«

Fik næstflest stemmer

Efter den sene af de to partilederrunder tirsdag aften – den på TV 2 – kunne B.T.s læsere stemme på, hvem de syntes, der vandt debatten.

2.806 personer stemte, og af dem pegede 18 pct. på Rasmus Paludan, hvilket gav ham næstflest stemmer. 26 pct. pegede på Lars Løkke Rasmussen.