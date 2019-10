Rasmus Paludan og flere af hans partimedlemmer hos Stram Kurs demonstrerer tirsdag aften på Nørrebro.

Og det skaber en del verbal uro, fremgår det af Stram Kurs' livevideo på YouTube.

Rasmus Paludan og partimedlemmerne står ved Nørrebrogade og råber over gaden til en gruppe mennesker.

Den gruppe mennesker har medbragt et kommunistisk flag og råber tilbage mod Paludan.

Det er Københavns Politi, som står mellem de to grupperinger.

Dem har Rasmus Paludan ikke været helt tilfreds med i løbet af demonstrationen.

Han mente, at han blev angrebet, og at politiet undlod at anholde personen, fremgår det af livevideoen.

I videoen brænder Rasmus Paludan også en bog af. Han har tidligere brændt koranen af.

'Jeg vil gerne ind og demonstrere på Blågårds Plads, men jeg har fået at vide af Københavns Politi, at det ikke ville være sikkert for os. Så jeg bliver stående og venter, indtil det er sikkert for os,' siger Rasmus Paludan i videoen.

Der er ikke den store tvivl om, hvilke politiske budskaber Rasmus Paludan vil dele. Det kan man høre på råbene fra gruppen.

'Ingen muslimer i vores gader,' bliver der råbt.

'Ingen racister i vores gader,' råber gruppen på den modsatte side tilbage.