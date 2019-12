Lederen af Stram Kurs raser over Indenrigsminister Astrid Kraghs forsøg på at stoppe hans partis indsamling af vælgererklæringer.

»Jeg er chokeret. Man er ligeglad med, at vi forsøger at overholde reglerne. Man vil bare gerne undgå, at Stram Kurs får vælgererklæringer,« siger Rasmus Paludan.

I en pressemeddelelse oplyser Social- og Indenrigsministeriet, at der nu gribes ind over for Stram Kurs' indsamling af vælgererklæringer efter begrundet mistanke om regelbrud. Dermed tager ministeriet for første gang en ny lov i brug, der blev vedtaget kort efter valget. Den har til formål at stoppe omgåelse af reglerne omkring indsamling af vælgererklæringer.

»Ministeren indstiller til Valgnævnet at give et gult kort til partiet Stram Kurs,« skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i pressemeddelelsen.

Derfor får Stram Kurs det gule kort For det første har Stram Kurs skrevet en række e-mailadresser ind i vælgererklæringssystemet, som ministeriet har begrundet mistanke om, at partiet ikke har samtykke til at bruge. Partiet har bl.a. brugt e-mailadresser fra partiets indsamling af vælgererklæringer til folketingsvalget 2019 til partiets nuværende indsamling af vælgererklæringer til Europa-Parlamentsvalget 2024. Det har vælgerne ikke givet samtykke til, fordi partiet dengang ikke indsamlede vælgererklæringer til Europa-Parlamentsvalg. På partiets hjemmeside oplyses det kun, at partiet indsamler vælgererklæringer til folketingsvalg. Vælgerne giver altså tilsyneladende heller ikke samtykke vedrørende Europa-Parlamentsvalg, hvis de giver partiet deres e-mailadresse nu. For det andet har Stram Kurs skrevet en række e-mailadresser ind i vælgererklæringssystemet flere gange. Mere end 9.000 af de ca. 40.000 e-mailadresser, som partiet i løbet af et døgn har skrevet ind i systemet til hver valgtype, er skrevet ind mere end én gang. Mere end 700 af dem er skrevet ind mindst fem gange. En enkelt hele 56 gange til både folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg. Dermed gør partiet det muligt for andre personer at omgå reglen om eftertænksomhedsperioden på syv dage. Det sker, hvis en person videresender e-mails med link til at afgive vælgererklæring til andre, der dermed ikke behøver at vente syv dage. Kilde: Social- og Indenrigsministeriet Læs hele pressemeddelelsen her.

Ministeriet har mistanke om, at Stram Kurs har skrevet en række e-mailadresser ind i vælgererklæringssystemet, som partiet ikke har samtykke til at bruge.

Af pressemeddelsen fremgår det også, at mere end 9.000 af de ca. 40.000 e-mailadresser, som partiet i løbet af et døgn har skrevet ind i systemet, er dubletter, som er registreret mere end én gang.

Rasmus Paludan afviser dog kategorisk, at Stram Kurs bevidst har indsendt den samme emiladresse flere gange.

»Det er ikke noget, vi har gjort med vilje. Jeg kan ikke forstå, hvorfor ministeriet ikke bare fjerner dubletterne. Hvis vi var blevet vejledt i, at vi skulle fjerne dubletter, så havde vi selvfølgelig fjernet dem,« siger Rasmus Paludan.

Rasmus Paludan under partilederrunden Demokratiets Aften hos Danmarks Radio i DR Byen i København, mandag den 3. juni 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rasmus Paludan under partilederrunden Demokratiets Aften hos Danmarks Radio i DR Byen i København, mandag den 3. juni 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Han mener, at fejlen er opstået, fordi ministeriet har været lang tid om at få systemet til at virke.

»Når der er dubletter, er det nok fordi, folk har været frustrerede over, at de ikke har fået tilsendt et link af Indenrigsministeriet,« siger han.

Ved sidste valg benyttede Rasmus Paludan et hul i systemet, det blev fundet af den bedrageridømte finansmand Klaus Riskær Pedersen. Smuthullet gjorde, at Rasmus Paludan på rekordtid kunne indsamle nok vælgererklæringer til, at Stram Kurs kunne stille op til Folketinget.

Partiet blev ikke valgt ind, men med 66.093 stemmer modtager Stram Kurs et årligt statsligt tilskud på 1.473.874 kroner. De penge har Rasmus Paludan blandt andet brugt til at arrangere offentlige demonstrationer og koranafbrændinger under stor politibeskyttelse.

Social- og Indenrigsminister Astrid Kragh (S) i samtale med Pia Olsen Dyhr (SF) til møde i Folketingssalen. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Social- og Indenrigsminister Astrid Kragh (S) i samtale med Pia Olsen Dyhr (SF) til møde i Folketingssalen. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Rasmus Paludan erkender, at Stram Kurs benyttede 'Riskær-finten':

»Vi syntes, det var urimeligt, at Riskær kunne drage fordel af at indsamle erklæringer på den måde, og derfor gjorde vi det også. Nu har man ændret systemet, så der drages konsekvenser, hvis man benytter Riskær-finten, og derfor gør vi nu alt for at overholde loven,« siger han.

Ifølge loven skal et valgnævn beslutte, om Stram Kurs' indsamling af vælgererklæringer skal sættes på pause. Ministeriet har indstillet til valgnævnet, at de gør netop det. Og udsigten til det røde kort, gør Rasmus Paludan rasende:

»Det er ødelæggende for demokratiet, hvis vi ikke får lov til at indsamle vælgererklæringer,« siger Rasmus Paludan.