Lørdag klokken 7.30 lykkedes det Rasmus Paludan og Stram Kurs at indsamle de 20.981 vælgererklæringer, det kræver at blive opstillingsberettiget til folketingsvalget.

»Vi er selvfølgelig meget glade for at have nået første skridt på vejen mod vores endelig mål,« lyder den umiddelbare reaktion fra den islamkritiske politiker, da B.T. fanger ham over telefonen lørdag aften.

»Nu håber vi bare også, at danskernes tillid til os vil vise sig på selve valgdagen, og at de vil give os deres stemme,« fortsætter han.

Vælgererklæringerne til Stram Kurs begyndte at vælte ind i kølvandet på de ekstreme angreb på Nørrebro tidligere på måneden, og det er der en god årsag til, hvis man spørger Rasmus Paludan:

»Jeg har hele tiden sagt, at vores udfordring ikke er at overbevise danskerne om vores politik, men at danskerne får øjnene op for, at vi eksisterer. Den seneste mediebevågenhed har givet danskerne muligheden for at finde ud af, at Stram Kurs og Rasmus Paludan findes.«

Den åbenmundede partileder er bestemt heller ikke tilbageholdende, når det kommer til spørgsmålet om, hvem han ser som den kommende statsminister:

»Danernes Lys,« lyder det selvtillidsfuldt, før han fortsætter:

»Man ved jo aldrig, hvad der sker. Det kan jo være, det bliver et jordskredsvalg, men det er klart, at det kan ske, at jeg kommer til at skulle pege på nogle andre, men det må jeg se på til den tid.«

Stram Kurs har fået en del kritik for at udnytte et smuthul i loven i forbindelse med indsamlingen af vælgererklæringer.

Det højreekstremistiske parti har ikke overholdt den regel, der lyder, at vælgerne skal have syv dages betænkningstid. En metode, som også blev brugt af Klaus Riskær Pedersen, der på rekordtid fik indsamlet erklæringer nok, og som Rasmus Paludan dermed ikke ser noget forkert i.

»Der må jeg bare sige, at Riskær satte standarden for, hvad der gælder for de regler. Det er ikke rimeligt, at vi skal leve op til andre kritierier. Nu bliver reglerne så anderledes fremover, og så må man tage den derfra, når det gælder vælgererklæringer.«

Partilederen har tidligere udtalt til B.T., at der vil komme færre demonstrationer i fremtiden, hvis Stram Kurs blev opstillingsberettiget, og at han vil 'omstille sig til omstændighederne'.

»Det kommer højst sandsynligt også helt af sig selv. Indtil videre er jeg blevet mødt af mange folk, der ikke kan snakke ordentligt til mig, så min retorik har været derefter, men jeg går ikke ud fra, at Lars Løkke i en partilederrunde vil begynde at kalde mig ting som 'din grimme abe' og lignende.«

Betyder det, at du dermed ikke har planer om at brænde en koran på livetv eller lignende?

«Det er muligt, jeg stadig vil gøre det, men selvfølgelig ikke, hvis det ikke er tilladt. Jeg render rundt og prædiker, at man som gæst skal overholde værtens regler, så jeg skal selvfølgelig også selv være et godt forbillede. Ved mine demonstrationer er jeg værten, men hvis jeg er gæst i et program, så er de værterne, og så vil jeg selvfølgelig overholde deres regler.«

Rasmus Paludan fik lørdag forbud mod at demonstrere i Tønder, da sikkerhedstruslen - ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi og PET - var for stor. Partilederen har stadig planer om at udføre sin planlagte demonstration i Sønderborg søndag, oplyser han til B.T.