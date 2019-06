Rasmus Paludan overfusede en fotograf fra Scanpix, da han demonstrerede på Rådhuspladsen i København.

»Rejs nu hjem med dig,« råbte Rasmus Paludan til fotografen.

Philip Davali er freelancefotograf og løser blandt andet opgaver for Ritzau/Scanpix, som er det største fotobureau i Danmark. Bureauet leverer billeder til alle danske medier, herunder også B.T.

Lørdag blev han hyret til at dække ramadan-middagen på Rådhuspladsen og Rasmus Paludans demonstration, der blev afholdt ved siden af.

Rasmus Paludan fra Stram Kurs i forbindelse med, at muslimer samles til Iftar på Rådhuspladsen i København, lørdag den 1. juni 2019.

For Philip Davali var det en fotoopgave som mange andre.

»Jeg har lavet rigtig meget politik, og jeg har dækket Rasmus Paludans demonstrationer mindst 10 gange før. Det er altid foregået stille og roligt,« siger Philip Davali.

Rasmus Paludan har afholdt talrige demonstrationer rundt om i landet under massiv mandsopdækning af politiet. Lørdagen blev Stram Kurs-formanden først anvist til et stykke fortov foran Politikens Hus, og sidenhen blev han anvist til at stå foran Industriens Hus.

Det var partilederen – ifølge Philip Davali – stærkt utilfreds med, fordi muslimerne på Rådhuspladsen ikke kunne se, at han brændte koranen af.

»Han råbte først til betjentene, at de stod i vejen. Så begyndte han at råbe ad sine egne folk og så ad journalisterne. Ud af det blå fænger han så interesse for mig og begynder at råbe ad mig,« fortæller Philip Davali.

Optrinnet er blevet optaget på en video, som Stram Kurs selv har lagt på internettet.

»Halloooo, er du langsomt opfattende eller hvad?« råber Rasmus Paludan til fotografen, hvorefter han giver sig til at skælde ham ud for at stille sig foran bålet.

»Kan det være, fordi du er muslim?« spørger partilederen og fortsætter:

»Du skal ikke stå her og chikanere, Ali, du skal bare rejse hjem. Så rejs nu hjem med dig. Hvor mange her synes, at Ali skal rejse hjem? Okay, alle synes, at du skal rejse hjem. Så hvad med, at du rejser hjem i stedet for at stå og chikanere en fuldstændig lovlig demonstration,« råber Rasmus Paludan.

Trods de hårde ord fra partilederen føler Philip Davali sig ikke personligt ramt, da han hverken hedder Ali eller er muslim.

»Jeg hedder Philip og kommer fra Sønderborg,« siger Philip Davali.

Han oplever partilederens overfusning som et angreb mod pressen mere end som et angreb mod ham personligt.

»Jeg passer bare mit arbejde, og at han går efter pressen på den måde, synes jeg er voldsomt. Det var ikke min mening at stå i vejen, og jeg stod heller ikke i vejen,« siger han..

Trods overfusningen agter han at fortsætte med at dække Rasmus Paludans demonstrationer.

»Når han stiller sig op på åben gade og demonstrerer, må han finde sig i, at pressen dækker det. Han skal ikke have held til at skræmme pressen væk, så jeg fortsætter med at dække politik på den samme rolige og nøgterne måde, som jeg hele tiden har gjort,« siger han.

Philip Davali er søn af en dansk mor og en iransk far. Ingen af hans forældre er muslimer. B.T. har efterspurgt en kommentar fra Rasmus Paludan, men han har ikke reageret på vores henvendelse.