Stram Kurs-partilederen langer i sin beretning på rigskongres ud efter både politi, presse og retsvæsen.

Det var tæt på, men ikke helt nok, da Stram Kurs 5. juni stillede op til folketingsvalget.

Med 1,8 procent af stemmerne var det stærkt islamkritiske parti tæt på at komme i Folketinget, mindre end en måned efter at Stram Kurs var blevet opstillingsberettiget.

Partileder Rasmus Paludan siger i sin beretning lørdag på partiets rigskongres på Christiansborg, at den korte tidsfrist måske havde indflydelse på, at det ikke lykkedes at komme i Folketinget.

- Vores udvælgelse af kandidater kunne vi have gjort bedre, hvis vi havde haft mere tid. Det var svært, når vi kun havde en dag til at forberede valgkampen, siger han.

- Vi var fire mennesker til at føre valgkamp. Så synes jeg, at 1,8 procent af stemmerne var helt ufatteligt, siger partilederen.

Stram Kurs blev opstillingsberettiget 6. maj i år, og dagen efter udskrev daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) folketingsvalg.

Spærregrænsen for at komme i Folketinget er på to procent.

Rasmus Paludan får i sin beretning om året, der gik, luftet sin utilfredshed med store dele af samfundet, ud over muslimer.

Herunder politiet, som ifølge Stram Kurs-partilederen ikke altid har passet godt nok på ham, når han har afholdt sine demonstrationer. Sådan at han har oplevet at blive overfaldet, selv om politiet har været til stede.

- Det, politiet rigtig gerne vil bruge tid på, er at rejse straffesager mod mig, siger Rasmus Paludan.

Heller ikke pressen og det danske retsvæsen imponerer Rasmus Paludan, der selv er forsvarsadvokat.

Tidligere i år modtog han en dom på 14 dages betinget fængsel for at have overtrådt racismeparagraffen.

Rasmus Paludan forsøgte at få sagen til Højesteret, men det lykkedes ikke.

- Den dom, jeg har fået i Østre Landsret, er for mig at se en langt større ære end Dannebrogordenens storkors, siger han.

Stram Kurs skulle egentlig have afholdt sin rigskongres i oktober i Middelfart.

Fyns Politi nedlagde imidlertid forbud mod, at kongressen kunne afholdes på Milling Hotel Park. Det skyldtes trusselsbilledet mod Rasmus Paludan.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), inviterede derefter partiet til at afholde rigskongressen på Christiansborg.

Under rigskongressen i den næsten fyldte Landstingssal er syv medlemmer blevet valgt til partiets rigsledelse til stående klapsalver. Blandt de syv er Rasmus Paludan selv.

/ritzau/