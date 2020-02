Onsdag er en skæbnens dag for Rasmus Paludan og hans parti, Stram Kurs.

På et møde onsdag træffer Valgnævnet afgørelse om, hvorvidt Stram Kurs må fortsætte med at indsamle stemmeerklæringer til folketingsvalget.

Den beslutning forsøger Rasmus Paludan nu at få udsat ved at sende et harmdirrende brev til Indenrigsministeriet.

»Jeg har ikke tillid til Valgnævnet. Det er en bananrepublik,« siger Rasmus Paludan til B.T.

I brevet til Indenrigsministeriet kræver han afgørelsen udsat med henvisning til forvaltningslovens § 21, stk. 1.

Han mener, at Valgnævnet ikke har foretaget en korrekt partshøring af Stram Kurs, fordi Valgnævnet ikke har givet partiet mulighed for at gøre indsigelser mod den dokumentation, afgørelsen skal bygge på.

»Jeg har ikke fået mulighed for at se det materiale, som skal danne grundlag for deres beslutning,« siger Rasmus Paludan.

Stram Kurs blev på rekordtid opstillet til folketingsvalget 2019 ved at benytte det, der populært er blevet kaldt Riskær-finten, hvor stemmeerklæringer blev indsamlet via internettet uden efterfølgende bekræftelse.

Rasmus Paludan var tæt på at blive valgt til Folketinget, men manglede de afgørende stemmer, og efter valget gik han i gang med at indsamle nye vælgererklæinger.

I 2019 konstaterede Valgnævnet uregelmæssigheder ved indsamlingen. Flere af de mailadresser, der havde bakket op om Stram Kurs' opstilling til Folketinget, var anvendt flere gange. En mailadresse var anvendt op til 25 gange.

Paludan selv hævder, det er en fejl, og afviser at have begået bevidst valgsvindel.

»Man kan mene hvad man vil om Riskær-finten, men bagefter har vi overholdt reglerne, og derfor er det helt til grin,« siger han.

I brevet til Indenrigsministeriet anklager Rasmus Paludan Valgnævnet for bevidst at bryde loven.

Han beskylder samtidig to af nævnets tre medlemmer for at være inhabile til at træffe afgørelsen.

Valgnævnet afgør onsdag, om Stram Kurs skal stoppes i en karensperiode på tre år, hvor partiet ikke kan indsamle vælgererklæringer. Hvis det sker, vil Rasmus Paludan oprette et søsterparti til Stram Kurs.