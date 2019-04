Vælgerne kommer til at se færre af Rasmus Paludans demonstrationer, hvis Stram Kurs kommer på stemmesedlen og bliver en del af valgkampen.

De opsigtsvækkende optrin med politibeskyttelse og koranafbrændinger har tjent sit formål, forklarer Rasmus Paludan, der forudser, at hans tid fremover vil blive brugt anderledes.

»Der vil komme færre demonstrationer i takt med, at jeg skal bruge mere tid på at tale med pressen og deltage i valgmøder,« siger han.

Har demonstrationerne og provokationerne bare været et mediestunt?

»De har været nødvendige for at få opmærksomhed, fordi vi blev ignoreret af medierne. Den opmærksomhed behøver vi ikke mere.«

Flere af dem, som har givet dig en vælgererklæring, kritiserer nogle af dine metoder. Hvad mener du om det?

»En del har nok misforstået mig og vores politik på baggrund af demonstrationerne. Derfor er der selvfølgelig et pædagogisk arbejde foran mig, hvor jeg skal fortælle folk, hvorfor jeg har gjort, som jeg har.«

I stedet vil Paludan fremover fokusere mere på at udbrede kendskabet til partiets politik.

Selvom han mener, at der er grundlæggende ideologiske årsager til at fortsætte demonstrationerne på eksempelvis Blågårds Plads, så ser han sin og partiets tid bedre udnyttet ved vælgermøder og debatter.

Hvis Stram Kurs altså bliver inviteret, påpeger han.

»Jeg kan sagtens forestille mig, at der er forskellige gymnasier og højskoler, som holder debatmøder, hvor vi ikke bliver inviteret, fordi nogen mener, at demokratiet ikke gælder for dem, som de ikke bryder sig om.«

Stram Kurs deler kontinuerligt videoer fra demonstrationerne på Youtube, hvor Rasmus Paludan udveksler hadske og nedsættende skældsord med moddemonstranter.

»Er du sådan en plastikperker?«, »Du er en taber!« og »Din neger!«

»Hvorfor går du i hvidt tøj? Skammer du dig over din hudfarve?« Sådan har det tidligere lydt fra den racismedømte partileder under demonstrationerne.

Dømt for racisme Rasmus Paludan blev i april 2019 dømt for racisme. Det skete, da Retten i Glostrup tog stilling til en af hans mange YouTube-videoer. I den pågældende video laver Paludan en kobling mellem afrikanere og lav intelligens. Det er i strid med racismeparagraffen i straffeloven, paragraf 266 b, og det kostede ham 14 dages betinget fængsel. Retten vurderede desuden, at der var tale om propagandavirksomhed, da videoen blev bragt på partiet Stram Kurs' YouTube-kanal. Rasmus Paludan ankede dommen.

Hvis du bliver opstillingsberettiget og deltager i valgkampen, vil du så fortsætte med samme voldsomme retorik, som man ser under dine demonstrationer?

»Det er klart, at jeg vil omstille mig til omstændighederne. Det giver mening at have en pænere tone, hvis jeg står i en partilederrunde, og gavner det partiet, hvis jeg ændrer omgangsform, så gør jeg det.«

»Hvis jeg bliver udenrigsminister, vil jeg ikke kalde noget land for homoland. Jeg vil blive mere afslappet og mere mig selv. Det går mig meget imod at sige hårde ord til folk, og det vil jeg gerne ændre, men bliver jeg svinet til, så svarer jeg igen,« siger han.

Selvom Rasmus Paludan påstår, at vælgerne vil se en mere stueren adfærd i valgkampen, så forudser Kasper Møller Hansen, professor og valgforsker ved Københavns Universitet, en anden virkelighed.

»Han vil ikke få samme taletid som de andre politikere i en partilederrunde, men han vil så nok bruge sine få sekunder på at provokere og fortsætte den linje, han har lagt. På den måde kan han tvinge andre kandidater til at svare på det, som han kan finde på at sige.«