Allerede som studerende var Rasmus Paludan en mand, der gjorde sig bemærket.

De studerende på latinstudiet ved Københavns Universitet var »hunderæd« for Rasmus Paludan, efter han angiveligt truede med søgsmål og chikanerede en mandlig medstuderende i årevis, som han senere fik polititilhold mod.

Det erfarer B.T. fra en række kilder, der ønsker at være anonyme af frygt for eventuelle søgsmål fra Rasmus Paludan.

Kilderne fortæller, at Rasmus Paludan tilsyneladende i perioder ringede til den forurettede op mod 50 gange i døgnet, ringede på hans dør flere gange om dagen og ofte mødte op på steder, hvor den forurettede befandt sig.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Det vides ikke, hvorfor Rasmus Paludan var så optaget af den forurettede, som han læste latin sammen med på KU, men ifølge B.T.'s oplysninger begyndte det hele under en rustur for de studerende på latinstudiet i 2009.

I 2013 - efter adskillige års kamp - lykkedes det den mandlige studerende ifølge Berlingske at få udstedt et polititilhold, efter at han året forinden havde måtte gemme sig i et lokale til en julefrokost, fordi Rasmus Paludan var mødt op, uden han var inviteret.

Stram Kurs-lederen skulle også have fulgt efter den mandlige medstuderende til personens hjemby i det vestlige Jylland.

B.T. har været i kontakt med den mandlige studerende, der ikke har nogen kommentarer til sagen.

Frygter ham stadig

Kilder fortæller videre til B.T., at der generelt på latinstudiet herskede en frygt for at udtale sig om den nuværende Stram Kurs-leder, fordi de studerende var bange for, hvilke konsekvenser det kunne få.

»Mange havde oplevet at blive sagsøgt og modtage erstatningskrav fra Rasmus. Der var en frygt for ham, og folk ville ikke tale om ham på møder, fordi man var bange for, hvad det ville få af konsekvenser,« fortæller en kilde til B.T. om Rasmus Paludan, der inden sine latinstudier læste jura på Københavns Universitet.

Og den frygt fylder stadig hos de personer, som B.T. har talt med.

En af dem fortæller, at flere af de daværende studerende fra latinstudiet i dag fortsat er »skide bange« for, at Rasmus Paludan skal sagsøge dem, hvis de udtaler sig med navn.

Rasmus Paludan skriver i en sms til B.T., at han ikke har nogen kommentarer, men i et dokument, som Berlingske har set, fremgår det, at Rasmus Paludan tidligere har beskrevet sig selv som et offer i sagen.

Han mener ikke, at han har gjort noget forkert.