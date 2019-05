I 2013 blev Paludan af politiet tildelt et tilhold i sag, hvor han skal have forfulgt medstuderende.

Rasmus Paludan, lederen af partiet Stram Kurs, fik i 2013 et tilhold af politiet i en sag om chikane og forfølgelse af en medstuderende på Københavns Universitet.

Tilholdet forbød Paludan at opsøge og kontakte den medstuderende, skriver Berlingske fredag.

Berlingske har læst flere dokumenter, som omtaler forfølgelsen, og en række kilder har uafhængigt af hinanden bekræftet forløbet til Berlingske.

Chikanen bestod i flere uønskede telefonopkald og beskeder til den mandlige medstuderende.

Derudover fulgte Stram Kurs-lederen efter den studerende til personens hjemby i det vestlige Jylland, lyder det i sagens dokumenter ifølge Berlingske.

En medarbejder ved universitetet, som i avisen har betinget sig anonymitet, forklarer:

- Rasmus Paludan chikanerede igennem lang tid en medstuderende med gentagne uønskede henvendelser. Det foregik gennem flere år, og det var tydeligvis meget ubehageligt for den person, det gik ud over, siger medarbejderen, som ifølge Berlingske har tæt kendskab til sagen.

Det er uvist, hvor længe tilholdet gjaldt, men et tilhold gives i et tidsrum op til fem år. Det udstedes af politiet ved begrundet mistanke om chikane og er altså ikke en dom.

Paludan selv ønsker ikke at udtale sig til avisen.

I et dokument, som Berlingske har læst, beskriver han dog sagen således, at han selv er offeret.

Heraf fremgår det også, at han ikke mener, at han har gjort noget forkert.

Mandag kom det frem, at Rasmus Paludan i 2015 blev fundet skyldig i at have udtalt sig nedsættende om en politiassistent.

Det oplyste Radio24Syv. Den dom resulterede i ti dagbøder a 400 kroner.

I april i år blev han fundet skyldig i at overtræde straffelovens bestemmelse om blandt andet racisme.

Dommen, der er afsagt af Retten i Glostrup, er anket af Rasmus Paludan til landsretten.

/ritzau/