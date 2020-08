Partilederen Paludan var på vej ind i Sverige, da han blev stoppet og fik at vide, han har indrejseforbud.

Leder af partiet Stram Kurs Rasmus Paludan har fået to års indrejseforbud til Sverige. Her vurderer myndighederne, at der er en risiko for, at han begår kriminalitet.

Det skriver det svenske medie SVT.

Rasmus Paludan, der tidligere er dømt for racisme i Danmark, var på vej ind i Sverige, da han blev mødt af et stort antal politibetjente, der overrakte ham beskeden.

Indrejseforbuddet er givet til Paludan på grund af det, han har skrevet og sagt, fortæller Calle Persson fra politiet i Malmø til SVT.

- Vi har vurderet, at der findes en stor risiko for fremtidig kriminalitet fra hans side i Sverige, siger han til mediet.

