Det plejer at være fagforeningsbosser og socialdemokratiske statsministre, der holder taler i Fælledparken første maj, men i år bliver det islamkritikeren Rasmus Paludans stemme, der gjalder ud af højttalerne.

LO-hovedstaden har valgt at aflyse Arbejdernes Internationale Kampdag i Fælledparken på grund af covid-19. Den tomme plads, hvor scenen plejer at stå, har Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs valgt at indtage i stedet.

Det fortæller Rasmus Paludan til B.T.

»Vi har fået godkendelse af kommunen til at opstille en stor scene. Det var ikke nemt, men nu er det på plads. Den kommer til at stå, så man fra hele det store græsareal kan følge med i, hvad der sker på scenen,« siger han.

2015: Daværende statsminister Helle Thorning Schmidt holder 1.maj tale i Fælledparken. I år indtages scenen af Rasmus Paludan.

Allerede inden aflysningen havde statsminister Mette Frederiksen meldt ud, at hun ikke agtede at holde tale i Fælledparken.

Begrundelsen lød, at der tidligere år har været for meget ballade foran den store scene, hvor talerne bliver holdt.

Fra en opstillet scene vil man i år kunne høre taler af Rasmus Paludan, provokunstneren Uwe Max Jensen og en række andre fremtrædende medlemmer af Stram Kurs.

»Vi håber, at der med rimelig ansvarlig covid-19-afstand vil komme nogen og høre os. Vi har sørget for store højttalere,« siger Rasmus Paludan.

Rasmus Paludan demonstrerer i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019.

Det bliver tredje gang, at Rasmus Paludan deltager i det venstreorienterede arrangement. Både i 2018 og 2019 indfandt han sig i Fælledparken, godt mandsopdækket af Københavns Politi.

Forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer gælder ikke politiske møder, der er sikret af grundloven. Det fik Rasmus Paludan statsminister Mette Frederiksens ord for, da han mødte op på et af de første pressemøder om covid-19.

Under corona-nedlukningen er Rasmus Paludan fortsat med at afholde demonstrationer rundtomkring i landet med sit vanlige entourage af betjente.

»Det her bliver meget anderledes. Vi har ikke haft en scene før og så 1. maj i fælledparken, der hvor statsminsteren plejer at stå. Det er en god mulighed for at informere danskerne om, hvad der er ved at ske med vores land. Jeg glæder mig. Det bliver så fint. Håber jeg.«