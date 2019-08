Rasmus Paludan tager nu til genmæle mod Litteraturhuset i Oslo, der nægter ham adgang.

»Jeg synes, det er meget hyklerisk, når man markedsfører sig på at være et sted med ytringsfrihed,« siger Rasmus Paludan.

Efter planen skulle Rasmus Paludan deltage i et arrangement 16. august, afholdt af det norske parti Selvstændighedspartiet.

Arrangementet skulle afholdes i Litteraturhuset i det centrale Oslo, men efter de mandag blev gjort bekendt med, at Rasmus Paludan skulle komme til arrangementet, har Litteraturhuset afvist at leje lokaler ud til Selvstændighedspartiet.

Rasmus Paludan under partilederrunden Demokratiets Aften hos Danmarks Radio i DR Byen i København, mandag den 3. juni 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rasmus Paludan under partilederrunden Demokratiets Aften hos Danmarks Radio i DR Byen i København, mandag den 3. juni 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

'For at være helt tydelig: Paludan er ikke velkommen til at snakke i Litteraturhuset, og vi tillader ikke leje hos os til at gennemføre sådan et arrangement,' står der på Litteraturhusets hjemmeside.

Litteraturhuset skriver, at ytringsfrihed er et af deres vigtigste formål. Huset bruges blandt andet til afholdelse af arrangementer, der fremmer den offentlige samtale.

Alligevel understreges det, at hvis man truer eller chikanerer mennesker, udleverer deres privatliv eller fremmer grov had overfor minoriteter i henhold til norsk lov, forbeholder Litteraturhuset sig retten til at afvise at leje lokalerne.

Det giver Rasmus Paludan ikke meget for:

Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerer foran Gl. Hellerup gymnasium i Hellerup, onsdag den 17. april 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerer foran Gl. Hellerup gymnasium i Hellerup, onsdag den 17. april 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Litteraturhuset er tydeligvis ikke et sted for ytringsfrihed, men et sted, hvor man har frihed til at sige det, som Litteraturhuset mener,« siger Rasmus Paludan.

Litteraturhuset begrunder afvisningen af Paludan med, at han forbryder sig mod Litteraturhusets principper og den norske straffelov §185 om hadefulde ytringer.

De henviser til, at Rasmus Paludan ved to retsinstanser i Danmark er dømt efter racismeparagraffen og oplister en række ytringer, som de mener er uforenelige med at være taler i Litteraturhuset.

Det er blandt andet passager fra Paludans blodtale, som han holdt i efteråret. Talen var årsag til, at han blev smidt ud af Nye Borgerlige og stiftede Stram Kurs.

Den racismedømte, islamkritiske Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs planlægger at demonstrere i Lergravsparken på Amager, onsdag den 24. april 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Den racismedømte, islamkritiske Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs planlægger at demonstrere i Lergravsparken på Amager, onsdag den 24. april 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vores gader og stræder vil blive forvandlet til floder af blod, og de fremmede fjenders blod vil ende i kloakken, hvor de fremmede hører hjemme,« sagde Rasmus Paludan i talen.

'En sådan optræden er samfundsødelæggende, og Litteraturhuset ønsker ikke at bidrage til at sprede det yderligere,' skriver Litteraturhuset på en hjemmeside.

Rasmus Paludan mener ikke, at hans dom i Danmark bør spille ind for hans muligheder for at tale ved et politisk arrangement i Oslo.

»Det er en dom, som mange mener, er politisk motiveret, og desuden er det ytringer, som er fremsat i Danmark. Det har intet med den norske straffelov at gøre,« siger han.

Selvom Litteraturhuset nægter ham adgang, agter han stadig at rejse til Norge og deltage i Selvstændighedspartiets arrangement.

»Den norske stat har ikke nægtet mig adgang, så selvfølgelig tager jeg derop,« siger Rasmus Paludan.

Han fortæller, at han nu i stedet vil holde en tale i Karl Johans Gate, som er hovedgaden i Oslo.

Det er ikke første gang, Rasmus Paludan bliver holdt ude fra kulturelle arrangementer. Tidligere på sommeren blev han nægtet adgang til Langelands Festival.