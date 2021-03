Palæstinensisk topdiplomat mener, at statsministeren med sin rejse tager side i Israel-Palæstina-konflikten.

Statsminister Mette Frederiksens (S) rejse til Israel møder kras kritik fra den palæstinensiske topdiplomat i Danmark, professor Manuel Hassassian.

Han kalder det "ulækkert", "uacceptabelt" og "afskyeligt", at statsministeren torsdag rejser til Israel for at drøfte vaccineplaner med landets premierminister, Benjamin Netanyah. Det skriver Altinget.

Manuel Hassassian står i spidsen for palæstinensernes diplomatiske mission i Danmark.

Hans kritik skal ses i det lys, at Israel er det land i verden, der har vaccineret flest. Men landet kritiseres for ikke at ville dele sine vacciner med den palæstinensiske befolkning, der bor på Vestbredden og i Gazastriben.

- Jeg ser beslutningen som en opbakning til apartheid frem for at balancere på midten, hvor Danmark altid har været kendt for at kæmpe for menneskerettigheder og spille en international humanitær rolle, siger Manuel Hassassian til Altinget.

Diplomaten placerer dermed Danmark midt i den israelsk-palæstinensiske konflikt. Den er en af verdens længst varende konflikter, som også bliver kaldt "alle konflikters moder".

Manuel Hassassian mener, at statsministerens rejse afspejler, at den danske regering er pro-Israel.

Adspurgt, om det ikke er fair at rejse til Israel for at diskutere vacciner til danskerne, svarer topdiplomaten, at han ikke ønsker at give hende anerkendelse.

- For hun er selvisk. Hun forsøger at overtage vaccinerne til danskerne og lader palæstinenserne dø af corona, siger Manuel Hassassian til mediet.

Statsministeriet har ikke ønsket at kommentere sagen over for Altinget og henviser i stedet til Udenrigsministeriet.

I en mail oplyser Udenrigsministeriet, at "statsministeren besøger Israel sammen med den østrigske kansler for at drøfte tættere samarbejde om udvikling af vacciner og udbygning af produktionskapaciteten".

Ifølge Udenrigsministeriet ændrer det "intet i forhold til regeringens politik i forhold til hverken Israel eller Palæstina".

/ritzau/