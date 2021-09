Måske var det metaltræthed efter to dage i vidneskranken, eller også var det anklagerens spørgsmål om detaljer fra møder og dokumenter for år tilbage.

Men Inger Støjberg måtte flere gange sige 'husker det ikke', da anden afhøringsdag i rigsretssagen mod hende fandt sted.

Anklager Anne Birgitte Gammeljord bombarderede den tidligere udlændinge- og integrationsminister om, hvad der var sket – og hvad hun havde gjort i sagen – efter at pressemeddelelsen blev udsendt 10. februar 2016.

Og Støjberg støttede sig igen og igen til det notat, som inden rigsretssagens start blev fremhævet som et 'centralt argument' for Støjbergs uskyld.

Her godkendte hun adskillelsen af unge asylpar, men med den vigtige tilføjelse, at der var undtagelser.

Inger Støjberg ankommer til Eigtveds Pakhus til anden afhøringsdag. Foto: Martin Sylvest

Men det undlod Støjberg at nævne på både samråd og i pressen – og i den helt centrale pressemeddelelse udelod man at nævne dem.

Hun ville ikke »åbne en kattelem« for, at endnu flere par kunne undtages hendes politiske ønske, lød forklaringen.

Men det er centralt, at hun undlod de vigtige undtagelser, fordi Støjberg er anklaget for både at have iværksat og fastholdt en ulovlig ordning.

Anklagerne forsøgte især at slå ned på en række samrådssvar, hvor Inger Støjberg helt undlader at svare klart på, hvorfor man ikke har lavet en individuel vurdering – for hvorfor gjorde hun ikke det?

Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister i Lars Løkkes regering fra 2015 til 2019. Det var i de år, sagen om de unge asylpar udspillede sig. Foto: Mads Claus Rasmussen

Svaret fra Støjberg var interessant – og fortæller nok også en del om kulturen på Christiansborg.

»Jo, men hvis man ser på det, så kunne jeg jo have svaret på rigtig mange ting. Man plukker i de ting, som man helst vil svare på først. Sådan er det. Det tror jeg ikke er ualmindeligt.«

Men Inger Støjberg fastholdt igen og igen, at hun med ministernotatet har sit på det rene.

Hvornår gik det op for dig, at der blev administreret efter en pressemeddelelse og en mundtlig tilkendegivelse derefter, spurgte anklageren.

»Det, der står klart for mig, er, at jeg godkender ordningen, altså ministernotatet 9. februar, og 10. februar godkender jeg pressemeddelelsen, og derfra er det jo ude af mine hænder,« lød det fra Støjberg.

At »det var ude af mine hænder«, har Støjberg gentaget flere gange under de to dages afhøringer.

Inger Støjberg taler med pressen foran Eigtveds Pakhus, tirsdag 14. september 2021. Foto: Martin Sylvest

Under dagens afhøring blev flere breve med advarsler fra blandt andet Røde Kors og Institut for Menneskerettigheder fremhævet – for hvorfor reagerede Støjberg ikke, når der blev gjort opmærksom på mulig ulovlig administration og konventionsbrud?

»Det første brev fyldte ikke særlig meget. Det gjorde de efterfølgende heller ikke. Jeg kan faktisk slet ikke huske det her brev, hvis jeg skal være ærlig,« sagde Inger Støjberg, da hun blev vist brevet fra Institut for Menneskerettigheder..

Det kan da godt være, at jeg har været lidt obsternasig. Det har jeg givetvis været Inger Støjberg

Tidligt i afhøringen vedkendte Inger Støjberg, at hun i flere omgange »trykkede systemet på maven« for at se, hvor grænsen gik i forhold til at sikre adskillelsen af de unge asylpar.

Det skete især ved et møde 24. februar 2016, der af hendes daværende kontorchef blev omtalt som »stormfuldt«.

»Jamen, jeg kommer ind med en forventning om, at alle par kunne adskilles. Det havde jeg fået at vide. Så begynder der at dukke sager op, hvor der ikke kan adskilles,« forklarede Støjberg.

»Det kan da godt være, at jeg har været lidt obsternasig. Det har jeg givetvis været,« erkendte Inger Støjberg.

Senere tilføjer hun:

»Jeg ønsker at adskille i alle de tilfælde, hvor det overhovedet kan lade sig gøre. Det mener jeg er måden at sikre de her piger bedst på. Det skal selvfølgelig holde i forhold til juraen, men jeg ønsker at se, hvor er grænsen,« lød det fra Støjberg.

Afhøringen af Støjberg fortsætter for en ganske kort stund onsdag, hvor forsvaret vil stille spørgsmål i en halv time.