Regeringen griber ind i Det Økonomiske Råds uafhængighed, siger overvismand. Kritik splitter regeringsparti.

København. Overvismand Michael Svarer går i lørdagens udgave af Politiken til angreb på regeringens plan om at flytte Det Økonomiske Råd (DØR) til Horsens. Han mener, at det er et indgreb i rådets uafhængighed. Og kritikken har klangbund hos det parti, der har flyttet rådet.

Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, undrer sig over flytningen af rådet.

- Det Økonomiske Råds arbejde er på et fagligt ekstremt højt niveau, og det er en vigtig, uafhængig institution, siger han til Politiken.

- Når noget virker så godt, kan jeg da godt undre mig over, at man vil ændre på organiseringen.

Adspurgt om en uddybning svarer finansordføreren "ingen kommentar" til Politiken.

Det er økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA), der har besluttet at flytte rådet til Horsens fra København. Den beslutning får overvismand Michael Svarer til at lange ud efter regeringen.

- Nu får vi begrænset vores frihed. Det er historisk, og det har vi aldrig prøvet før, siger han til Politiken.

- Vi er sat i en situation, hvor vi ikke længere selv kan bestemme, hvordan vi bedst bruger ressourcerne til at lave det bedst mulige arbejde, og det er at tage en parameter væk fra uafhængigheden.

Den tidligere økonomiminister Marianne Jelved fra oppositionspartiet De Radikale giver Michael Svarer ret i kritikken. Hun siger til Politiken, at hun ikke kunne finde på at flytte rådet.

- Fordi det ligger uden for regeringens prærogativ. Det er en helt særlig og uafhængig institution, som man respekterer. Regeringen overskrider nogle grænser her, siger hun til avisen.

I et fælles brev udtrykte arbejdsgivere, tænketanke fra begge politiske fløje, Forbrugerrådet Tænk og bankernes brancheorganisation 1. februar bekymring for flytningen.

Brevet var stilet til Simon Emil Ammitzbøll samt innovationsminister Sophie Løhde (V).

/ritzau/