13 skoler har gjort et forsøg, som skaffer morgenmad til sultne elever, til permanent løsning.

Tre dage om ugen leverer FødevareBanken mad til 13 skoler på Lolland og Falster som følge af et projekt, hvor mad, der ellers var blevet kasseret, ender hos skoleelever, der ikke har fået morgenmad hjemmefra.

Det skriver Politiken lørdag.

Det er i hvert fald tanken bag projektet, der blev oprettet under Region Sjælland i 2018.

I 2018 blev leverancerne betalt af TrygFonden. 13 skoler har efter årsskiftet valgt at samle regningen op for at sikre projektets forsættelse.

I ordningen er der et logistikgebyr på 10.000 kroner om året. Sidste år blev det modsvaret af en levering på 68 ton mad.

Idéen blev født, efter Region Sjælland fandt ud af, at 30 procent af eleverne på Lolland og Falster kom i skole uden at have spist hjemmefra.

Derefter blev projektet oprettet i samarbejde med Guldborgsund og Lolland Kommune, Nykøbing Falster Sygehus, lokaler læger, erhvervsliv og frivillige.

I praksis betyder ordningen eksempelvis, at Lindeskovsskolen i Nykøbing Falster i det store frikvarter klokken 10 serverer maden fra FødevareBanken.

Skoleleder Hans Christiansen mener, at ordningen har haft den ønskede effekt.

- Vi kan mærke, at eleverne er mere friske. De er mere klar til skolen, når der er energi i maskinen. Det giver en ro i vores hverdage. Eleverne lærer at få fornuftig mad til hjernen. Det er ikke nok at spise en pose chips, siger han til Politiken.

FødevareBanken er en organisation, der ikke går efter profit. Den har siden 2008 bekæmpet madspild og madfattigdom.

I dag leverer FødevareBanken mad, der er kasseret på grund af overproduktion eller fejl på etiketten fra producenter til 246 institutioner, væresteder, krisecenter, herberger og morgenmadsklubber i hele landet.

En undersøgelse fra Københavns Universitets Institut for Fødevare og Ressourcer viser ifølge Politiken, at mindst 100.000 danske husstande har en usikker adgang til fødevare, fordi de ikke har råd til at købe mad nok.

/ritzau/