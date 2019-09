Endelig er der kommet svar på, hvor Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen præcis skal sidde, når Folketinget åbner i morgen.

B.T. kan nu fortælle, at den tidligere statsminister og partiformand har fået en mere central plads, end der først var lagt op til.

Afgørelsen er, at Lars Løkke skal sidde på anden række i højre side af folketingssalen.

Her skal han sidde på pladsen lige bag ved to af Venstres nye toppolitikere, nemlig næstformand Inger Støjberg samt gruppenæstformanden, Karsten Lauritzen. Og lige skråt foran Løkke skal formand Jakob Ellemann-Jensen og politisk ordfører Sophie Løhde sidde.

Konkret skal Lars Løkke sidde på pladsen mellem partifællen Ulla Tørnæs og Mette Abildgaard fra De Konservative.

Kristian Jensen skal sidde et trin længere tilbage på tredje række.

Han skal sidde lige bag ved Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, mens DF'eren Pia Kjærsgaard samt den tidligere V-minister Troels Lund Poulsen skal have pladserne på hver side af Kristian Jensen.

I sidste uge meldte den politiske netvis Altinget ellers ud, at Lars Løkke skal sidde på den næstbageste række i højre side af folketingssalen. Her var han placeret til at sidde mellem de knap så kendte V-kolleger Jane Heitmann og Thomas Danielsen.

Lige bag Lars Løkke skulle der sidde to nyvalgte Venstre-politikere, endnu færre kender, nemlig Anne Honoré Østergaard og Christoffer Aagaard Melson.

Nu er det formelt Rasmus Jarlov fra De Konservative og Jacob Jensen fra Venstre, der har fået pladserne lige bag Løkke.