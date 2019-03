SF-LANDSMØDE

SFs plan om at komme i regering med Socialdemokratiet efter valget bliver ikke taget særligt alvorligt i medierne - bl.a. fordi S-formand Mette Frederiksen siger, at det er helt udelukket.

Men det påvirker slet ikke SF-formand Pia Olsen Dyhr. Hendes ambitioner er tårnhøje.

»Jeg kunne godt tænke mig at blive grøn finansminister,« siger hun, da hun bliver spurgt, hvilken ministerpost hun selv kunne tænke sig, hvis SF skulle komme i regering.

SFs formand Pia Olsen Dyhr taler med lille Aksel inden hun skal holde sin åbningstale i forbindelse med at SF afholder landsmøde på Comwell i Kolding lørdag den 30. marts 2019.. (Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix) Foto: Frank Cilius Vis mere SFs formand Pia Olsen Dyhr taler med lille Aksel inden hun skal holde sin åbningstale i forbindelse med at SF afholder landsmøde på Comwell i Kolding lørdag den 30. marts 2019.. (Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix) Foto: Frank Cilius

»Jeg synes, det kunne være rigtig godt at få sådan en. Men det kommer i anden række. Jeg skal ikke stå her og forhandle ministerposter,« siger hun.

»Vi har ikke tænkt os at gentage fortidens fejl. Vi vil kæmpe inde i ansvarets rum. Men det vigtige for mig er ikke at blive minister for det ene eller det andet, men at vi får gennemført vores politik,« siger Pia Olsen Dyhr, efter at hun har holdt sin store tale ved SFs landsmøde i Kolding.

Hun vil bruge 47 mia. frem til 2025 på velfærd og grøn omstilling. Og velhavende danskere og store firmaer skal betale regningen, bl.a. med topskat på aktier.

»Tech-giganter kan godt få lov at betale skat. De bredeste skuldre skal betale. Derfor mener jeg også, der er plads til topskat på aktier for at finansiere fremtidens velfærd.«

Tror du ikke Google og Facebook og andre store firmaer bare vil forlade Danmark, hvis de skal betale skat?

Formand Pia Olsen Dyhr indtager talerstolen til stående ovationer fra salen i forbindelse med at SF afholder landsmøde på Comwell i Kolding lørdag den 30. marts 2019. Foto: Frank Cilius Vis mere Formand Pia Olsen Dyhr indtager talerstolen til stående ovationer fra salen i forbindelse med at SF afholder landsmøde på Comwell i Kolding lørdag den 30. marts 2019. Foto: Frank Cilius

»Jeg siger: Hvad bilder de sig egentlig ind? Google og Facebook bruger veluddannet arbejdskraft, og så må de da også være med til at finansiere samfundet.«

Lægger du ikke ekstra skat på folk, der har betalt skat af deres indtægt allerede?

»Jeg køber ikke det argument. Hvis jeg får en håndværker hjem til mig, skal jeg jo også stadig betale moms af hans arbejde.«

Med de 47 mia. tømmer I det økonomiske råderum - er der overhovedet noget tilbage at lave politik for?

»De borgerlige vil bruge råderummet på skattelettelser. Vi vil bruge det på velfærd. Og vi er også klar til at finde på flere skatter til at finansiere velfærd,« siger Pia Olsen Dyhr.

Steen Gade (tv) og udenrigsordfører m.m. Holger K. Nielsen lytter til Par Olsen Dyhrs åbningstale i forbindelse med at SF afholder landsmøde på Comwell i Kolding lørdag den 30. marts 2019. Foto: Frank Cilius Vis mere Steen Gade (tv) og udenrigsordfører m.m. Holger K. Nielsen lytter til Par Olsen Dyhrs åbningstale i forbindelse med at SF afholder landsmøde på Comwell i Kolding lørdag den 30. marts 2019. Foto: Frank Cilius

Opbakningen til hende er fantastisk på landsmødet. Stemningen står på jubel på Hotel Comwell i Kolding, hvor SF er rykket ind med røde faner og parolen på bagvæggen lyder: »Fællesskab giver håb«.

De delegerede stod op og klappede ad Pia Olsen Dyhr, allerede inden hun havde sagt »hej«. Og de sprang op og jublede mange gange under talen. Meningsmålingerne tyder på rødt flertal og fremgang til SF, og det kan mærkes.

Socialisterne glæder sig som små børn til at komme af med Lars Løkke, Kristian Thulesen Dahl, Anders Samuelsen, Inger Støjberg og hvad den nuværende regering ellers har at byde på.

På fem år er det lykkedes hende at vende partiet fra et kriseramt og latterliggjort fallitbo, som de kvikkeste hoveder forlod til fordel for andre partier, til et selvsikkert harmonisk parti uden intern uro.

»Det er den mest harmoniske folketingsgruppe, jeg har siddet i i alle årene, hvor jeg har oplevet store op- og nedture,« siger den tidligere formand Holger K. Nielsen, der skrev sig selv og SF ind i europæisk historie med det nationale kompromis i 1992.