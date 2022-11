Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Klokken 12.58 blev det offentliggjort, at Venstre indstiller Søren Gade til at blive Folketingets formand i den kommende valgperiode.

Og bare 15 minutter senere, klokken 13.13, lagde Mette Frederiksen et opslag på både Facebook og Instagram, hvor hun støtter Venstre-profilens kandidatur.

»Det, synes jeg, er en rigtig god ide,« skrev hun.

Og det kan kun tolkes på én måde, spørger man B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen:

Socialdemokratiet har bestået testen.

»Det her er et udtryk for, at Venstre har villet teste Socialdemokratiet af i forhold til, om de er villige til at give indrømmelser,« siger han.

Socialdemokratiet forhandler blandt andre med Venstre om regeringsdannelse i disse dage. Men Venstre tør kun nærme sig sådan en regering, hvis de har tillid til det, der traditionelt har været den primære konkurrent til magten. Det er ikke politikken, de er så uenige om.

»Socialdemokratiet har vist tilliden. De har bestået første test. Det peger kraftigt på de regeringsforhandlinger, der foregår. At Socialdemokratiet rent faktisk mener det alvorligt, når de siger, de gerne vil have Venstre med,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Han anser det nu som »meget mere« sandsynligt, at de to partier kan indgå i en regering sammen.

»Men der er stadig lang vej igen. Det er et meget stort skridt.«

Han sammenligner det med en stige, man skal kravle op ad, trin for trin. På toppen er det fælles regeringssamarbejde.

»Her har man taget et skridt, og sådan gør man igen og igen, indtil man har opbygget den nødvendige tillid og når toppen.«

Samtidig understreger han dog, at det ikke er et kæmpe offer for Socialdemokratiet. Der er prestige forbundet med posten, men det er ikke - for eksempel - en politisk indrømmelse, de har været ude i.

Bør Venstre og Socialdemokratiet gå i regering sammen? Ja Nej

»Men det er første gang, at de har kunnet give Venstre en reel indrømmelse, som har noget tyngde. Der er meget prestige forbundet med posten. Og den indrømmelse har de givet dem.

Kort efter Mette Frederiksens udmelding kom støtten også fra SF, Moderaterne og Nye Borgerlige. Dermed er der flertal for Søren Gade.

I seneste valgperiode bestred socialdemokraten Henrik Dam Kristensen posten, og før da var det Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard.

Søren Gade selv har også netop reageret på udmeldingerne:

»Jeg har aldrig selv tænkt i de baner. Det er min formand, der har bragt det på banen,« siger han.

»Jeg plejer at sove godt om natten, men det har jeg ikke gjort i nat. Det er ikke så meget, at man kan tabe eller vinde, men mere at det er så markant anderledes. Der er trods alt kun én formand ad gangen. Det er så privilegeret at blive indstillet til det.«