Enhedslisten synes at være helt ude af trit med deres vælgere. I hvert fald når det gælder morgendagens afstemning om Forsvarsforbeholdet.

For en ny Gallup-måling viser, at partiets vælgere er splittet i to næsten lige store dele, hvorvidt de stemmer ja eller nej. Det skriver Berlingske.

Selv om Mai Villadsen og resten af Enhedslistens top kæmper indædt for et nej i morgen, så viser målingen viser, at 44 procent af Enhedslistens vælgere vil stemme nej, mens hele 41 procent af deres vælgere vil stemme ja.

Det sker efter, at partiet for nylig ændrede holdning til EU, hvor kravet om udmeldelse blev skrottet til fordel for, at man skal ændre EU indefra.

Omvendt flugter de to andre nejpartier Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige meget godt med deres vælgere, hvor 66 procent af Dansk Folkepartis vælgere vil stemme nej. Hos Nye Borgerlige vil hele 71 procent stemme nej.

Og Enhedslistens manglende greb om vælgerne slår ud i, hvordan den samlede måling ser ud. Den viser nemlig, hvis man frasorterer dem, der er i tvivl, så fører jasiden med 65,7 procent af stemmerne mod nejsidens 34,3 procent.

Omvendt har ja-partierne godt fat i deres vælgere. Målingen viser nemlig, at ja-partiernes vælgere følger partiernes anbefalinger.

Især Venstre og Radikale Venstre, hvor henholdsvis 70 og 72 procent af deres vælgere vil sige ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Fra jasiden er det kun Liberal Alliance, der er ude af trit med deres vælgere.

For målingen viser, at 46 procent af deres vælgere vil stemme ja, mens 41 procent vil stemme nej.