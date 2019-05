Overlæge beder politikere tage en tænkepause. Hospitaler kan ikke spare mere.

Drop besparelserne. Der er brug for en tænkepause!

Dét er opråbet fra overlægerådet på Aarhus Universitetshospital, som lægger op til, at folketingspolitikerne stopper besparelserne og tager en tænkepause.

Det er formand for overlægerådet Niels Juul, der står i spidsen for opråbet. Han lagde tirsdag en video på Facebook med sit opråb, som onsdag middag er delt omkring 12.000 gange og indtil videre har 347.000 visninger.

Han mener, at besparelserne er ødelæggende, da alle hospitaler i Danmark i forvejen har skåret alt, der overhovedet kunne skæres.

- Vi er langt forbi at finde besparelser i den her størrelsesorden, uden at vi skal fjerne nogle store ting fra vores behandling af patienterne. Specielt i Aarhus står vi med det problem, at besparelserne i forhold til udflytningen kommer til at betyde, at vi kommer til at skære relativt mange højtspecialiserede behandlinger, siger han til DR Østjylland.

Sparekniven har ifølge Niels Juul allerede nu konsekvenser.

- Der er rigtig mange, der er begyndt at kigge sig rundt efter jobs andre steder. Hvis jeg selv havde 20 år tilbage på arbejdsmarkedet, så ville jeg også begynde at undersøge, hvor jeg kunne komme hen og lave det, som jeg er rigtig dygtig til, og som patienterne har brug for, siger han.

Han mener, at konsekvensen for besparelserne er, at rigtig mange af de højtspecialiserede funktioner i Aarhus kommer til at blive lukket ned.

- I kraft af at Folketinget har lovet borgerne, at de kan blive behandlet for sygdomme med diverse garantier, så skal patienterne behandles andre steder i landet og i udlandet, så udgiften vil være der under alle omstændigheder. Vi risikerer, at behandlingerne bliver flyttet væk fra Østjylland og måske til et andet sted i Danmark.

Niels Juul mener, at det er en helt reel risiko og ikke bare en frygt uden rødder i virkeligheden.

- Jeg mener absolut ikke, at vi overdriver. Vi er langt forbi at kunne finde pengene selv. Vi er langt forbi, at lyset i kopirummet går ud tidligere end før for at spare penge, siger han til DR Østjylland.

Onsdag middag meldte Region Midtjylland ud, at de har planer om at gå fra et krav om 325 millioner kroners besparelser i 2019 til 150 millioner kroner.

Den plan vil koste regionen en halv milliard kroner, da hospitalet skal køre med underskud på driften i fire år, så regionsrådsformand Anders Kühnau (S) vil derfor stadig gerne have folketingspolitikerne på banen til at hjælpe med regningen.

Dansk Folkeparti er parat til at komme med ekstra penge til det skrantende supersygehus i Aarhus. Formand Kristian Thulesen-Dahl siger, at det er noget rod, at sygehuset ikke har haft styr på økonomien, men at det skal have hjælp.

- Vi kan ikke med den ene hånd ville give flere penge til sundhedsvæsnet og med den anden hånd acceptere, at på grund af flytteomkostninger og lignende så skærer man ned i sygehusvæsnet. Det skal vi finde en løsning på, og jeg synes, at staten skal tage det overordnede ansvar for det her, siger han.

Det dur nemlig ikke at fyre den ene dag og hyre den næste, mener han.

- Det er jo engangsomkostninger, kan jeg forstå. Det er, fordi flytteomkostningerne er blevet dyrere end forventet, og vi kan ikke finde os i, at man skal til at fyre en masse dygtige sundhedsmedarbejdere, som vi får brug for lige om hjørnet til at ansætte igen.

Venstre vil også gerne være med til at finde en løsning, fortæller finansminister Kristian Jensen.

- Vi har sagt, at vi har et velfærdsløfte på 69 milliarder frem mod 2025, og nogle af de midler skal sikre, at patienterne ikke kommer i klemme, siger han.

Men Kristian Jensen garanterer ingen penge på forhånd.

- Staten vil kunne komme med en økonomisk saltvandsindsprøjtning, men der vil jo så være dele, man skal finde andre steder i den offentlige sektor, så jeg tør ikke starte sådan en økonomiforhandling i dag, siger han.

Overordnet er det også regionernes ansvar at bygge sygehuse, mener Kristian Jensen.

- De skal jo spare, fordi der er blevet brugt flere penge end ventet. Regionerne skal blive bedre til at bruge pengene rigtigt, sådan at de penge, vi giver fra staten, ender ude ved patienterne.