Professor og overlæge Jacob Rosenberg kan slet ikke få regeringens krav om mundbind til at hænge sammen med virkeligheden.

Han er ansat på den kirurgiske og meget store Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Herlev Hospital. Han oplever slet ikke, at corona presser hans afdeling, så operationer må rykkes og behandling udskydes.

»Regeringen og myndighederne siger, at vi nu skal gå med mundbind, fordi man især i Region Hovedstaden aflyser eller udskyder operationer. Men det er simpelthen ikke rigtigt. I går havde vi for eksempel slet ingen covid-19-patienter indlagt på afdelingen,« siger Jacob Rosenberg.

»Det er det samme billede, som mine kollegaer på andre afdelinger oplever,« siger Rosenberg.

Henrik Ullum, Statens Serum Institut, sundhedsminister Magnus Heunicke og Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen. Regering og myndigheder anbefaler samlet, at der igen indføres krav om mundbind, så sundhedsvæsenet ikke presses af corona. Men det pres oplever hospitalerne slet ikke, siger overlæge. Foto: Nils Meilvang Vis mere Henrik Ullum, Statens Serum Institut, sundhedsminister Magnus Heunicke og Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen. Regering og myndigheder anbefaler samlet, at der igen indføres krav om mundbind, så sundhedsvæsenet ikke presses af corona. Men det pres oplever hospitalerne slet ikke, siger overlæge. Foto: Nils Meilvang

Han medgiver, at der er pres på ikke alene hans afdeling, men også andre afdelinger især i Region Hovedstaden. Men presset kommer fra en helt anden kant.

»Vi mangler anæstesisygeplejersker. Det er grunden til, at vi er udfordret. Corona fylder meget lidt,« siger han.

»Det er det problem, som man skal tage fat i. Vi har mistet nogle sygeplejersker, som man bør trække tilbage igen. Og på sigt må vi uddanne flere.«

Mener du ikke, at det er nødvendigt at pålægge borgerne at bruge mundbind?

Overlæge og professor Jacob Rosenberg arbejder fuld tid på Herlev Sygehus. Han oplever ikke et pres fra corona. Vis mere Overlæge og professor Jacob Rosenberg arbejder fuld tid på Herlev Sygehus. Han oplever ikke et pres fra corona.

»Nej. I hvert fald ikke endnu. Det kan blive nødvendigt, men lad os nu lige vente og se. Det har også mange omkostninger at indføre sådanne restriktioner Jeg mener, det er en panikløsning og en overreaktion. Jeg synes til gengæld, at det er vigtigt at fokusere på at få flere vaccineret. Det gør man heldigvis også,« siger Jacob Rosenberg.

Han er netop blevet genvalgt til regionsrådet i Region Hovedstaden for De Konservative, men han forklarer, at hans ærinde her ikke er politisk. Han har skrevet en længere opdatering på Facebook, hvor han giver udtryk for sin undren.

Både sundhedsminister Magnus Heunicke, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut giver jo udtryk for, at mundbindet må genindføres, da der er pres på sundhedsvæsenet. Tager de fejl?

»Set fra min stol, så har de en forkert opfattelse. Vi oplever ikke et særligt pres på afdelingerne på grund af corona. Hvis vi nu oplevede det pres, så ville jeg synes, mundbind var en fin idé. Det er bare ikke tilfældet,« siger Jacob Rosenberg.

Professor og overlæge på Herlev Hospital Jacob Rosenberg oplever slet ikke, at corona presser sygehusene. Vis mere Professor og overlæge på Herlev Hospital Jacob Rosenberg oplever slet ikke, at corona presser sygehusene.

Men er det ikke netop en god idé at forhindre, at vi når til det sted? At vi udviser rettidig omhu?

»Jo, men du skal afveje det imod den effekt, det har på folks arbejdsmiljø. Mundbind giver også problemer med eksem. Især hos vores sundhedspersonale,« siger Jacob Rosenberg.

B.T. har kontaktet Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke, men ministeriet forklarer, at det ikke er muligt at få en kommentar.

Folketingets Epidemiudvalg holder møde torsdag eftermiddag klokken 17. Her ventes det, at udvalget vedtager de restriktioner, som regeringen og Epidemikommisionen har lagt op til. Det gælder blandt andet, at der vil blive krav om at anvende mundbind i den offentlige transport og på statslige arbejdspladser.