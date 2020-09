Jakob Ellemann-Jensen skal onsdag opereres for to diskusprolapser. Mange mærker slet ikke, at de har en.

Tirsdag eftermiddag oplyste Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at han onsdag morgen skal opereres for to diskusprolapser, han har fået i nakken.

Ole Kudsk Jensen, overlæge for rygklinikken på Regionshospitalet Silkeborg, siger, at det er svært at sige noget om netop Venstre-formandens situation.

Diskusprolapser kan nemlig variere både i symptomer og natur.

- Mange af dem, der ikke har ondt i nakken, har også en diskusprolaps, når man ser en MR-scanning af dem, siger han.

Gennemsnitligt ses der på 27 procent af befolkningen, der ellers ikke har smerter, en diskusprolaps i lænden på en MR-scanning.

Der findes ikke tilsvarende tal fra nakken, men Ole Kudsk Jensen formoder, at det ligner.

Selv om det er småt med detaljer om Jakob Ellemann-Jensens situation, er det ikke helt umuligt at danne sig en forestilling.

- Det tyder på, at han har en diskusprolaps med nerverodspåvirkning, som ikke er blevet bedre af sig selv.

- Det kan også betyde, at han kan have noget påvirkning ud i nerverne i armen eller noget nedsat kraft, som gør, at man er nødt til at operere, før man ellers ville gøre det, siger Ole Kudsk Jensen.

Læger vil typisk undersøge en diskusprolaps for, om den har ført til nerverodspåvirkning - altså om diskusprolapsen har påvirket en nerve til armen eller rygmarven.

Hvis ikke det er tilfældet, vil man normalt ikke operere.

Jakob Ellemann-Jensen skal opereres onsdag morgen.

Han oplyser på Facebook, at han vil holde sig i ro indtil den 3. november, hvorfor næstformand Inger Støjberg vil tage roret i Venstre i mellemtiden.

- Det er voldsomt irriterende, da den nye politiske sæson lige er gået i gang, men jeg har i nogen tid døjet med stærke smerter på grund af prolapserne, og det går ikke i længden, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

/ritzau/