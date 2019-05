Det er oplagt, at arbejdsmedicinere kan være med til at indstille personer til seniorpension, siger overlæge.

Det kan ikke lade sig gøre at angive et præcist timetal for, hvor meget en person kan arbejde, som regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale blev enige om i deres pensionsaftale torsdag.

Det siger Jens Peter Bonde, der er overlæge på arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, professor og leder af forskningsafdelingen.

- Det kan ikke lade sig gøre. Det giver simpelthen ikke nogen mening at operere med et helt præcist timetal. Men man kan tale om, at erhvervsevnen er nedsat i let, moderat eller svær grad, fortæller han.

For at blive omfattet af seniorpensionen, som parterne præsenterede, skal man leve op til tre kriterier, lød det.

Folk, der ønsker at bruge ordningen, skal have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen.

Borgere kan seks år før folkepensionsalderen søge om at trække sig tilbage tidligere, hvis man er nedslidt. Derudover skal man have arbejdet i 20-25 år.

Det er endnu uvist, hvordan den vurdering af arbejdsevnen skal laves, men ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kan det blive de arbejdsmedicinske klinikker.

Og ifølge overlægen er det helt oplagt, at arbejdsmedicinere kan være behjælpelige med at lave en vurdering.

Det bør dog ske sammen med andre parter eksempelvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, fortæller han.

- Jeg vil sige, at det vil være uden fortilfælde, at lægelige instanser skal træffe afgørelser i sociale sager. Det tror jeg faktisk ikke, er hensigtsmæssigt.

Han fortæller, at der bør arbejdes med en kvalitetsvurdering, der sikrer ensartede vurderinger lander over.

- Problemet, når specialister laver vurderinger, er, at der kan komme forskellige vurderinger ud af det over for den samme person, hvilket selvfølgelig er helt utilfredsstillende, siger Jens Peter Bonde.

På pressemødet torsdag fortalte Troels Lund Poulsen også, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller måske kommunerne kunne stå for tildelingen.

