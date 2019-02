Kvinde fra endnu et ungdomsparti står frem og fortæller om seksuelle krænkelser begået af medlem fra ledelsen.

Det er ikke kun i Liberal Alliances Ungdom, der hersker overgrebsanklager. Også i Konservativ Ungdom har en kvinde fra partiet oplevet seksuelle krænkelser begået af en mand fra partiets ledelse.

Det skriver Radio24syv.

Pernille Birch, der er medlem af Konservativ Ungdom, fortæller til radiostationen om en påskefrokost i 2017, hvor hun oplevede et overgreb fra et ledende medlem i Konservativ Ungdom.

- Han tager fat i mit hår og har fingrene i det, mens han holder mig fast. Han gramser på mine bryster. Jeg fryser helt og tænker; hvad skal jeg gøre nu? Jeg får skubbet vedkommende væk, og så siger han, at jeg godt nok er snerpet, siger Pernille Birch til Radio24syv.

Ifølge hende var det anden gang på aftenen, at den ledende person overskred hendes grænser.

- Tidligere på aftenen hiver den pågældende person fat i mig ved at gramse mig på ballerne. Han kommer med aggressive, seksuelle kommentarer om, at vi har et hate-love forhold, og at vi kunne have noget voldsom sex, siger Pernille Birch.

Hun ringede til den anklagede person dagen efter for at udtrykke sine følelser og i håbet om at modtage en undskyldning. Men uden held.

Pernille Birch gik derefter til ledelsen, som hun følte, gav hende mundkurv på.

Den nuværende formand for Konservativ Ungdom, Anders Storgaard, der også sad i ledelsen på tidspunktet for ledelsens behandling af henvendelsen, mener ikke, at Pernille Birch fik mundkurv på.

- Det handler om, at vi ikke vil have navngivne anklager til at blive diskuteret offentligt i vores fora. Det blev også debatteret på et formandsmøde, men uden man nævnte navne, siger Anders Storgaard til Radio24syv.

Han understreger, at ledelsen fordømmer seksuelle krænkelser.

Radio24syv har set den e-mailkorrespondance, som Pernille Birch har haft med ledelsen i Konservativ Ungdom.

