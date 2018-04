Det kommer ikke en reform af kommunal udligning i denne valgperiode. Det giver anledning til utilfredshed.

København. Forhandlingerne om en ny omfordeling af pengene mellem Danmarks kommuner brød tirsdag formiddag sammen.

Det kommer ifølge overborgmester i København Frank Jensen til at koste byen et årligt tab på 550 millioner kroner.

- Det er et meget voldsomt beløb, som svarer til prisen på omkring 1000 folkeskolelærere - eller at der skal fyres 14 lærere på hver eneste københavnske folkeskole, siger overborgmester Frank Jensen (S)

- Jeg er ærligt talt i tvivl om, om Christiansborg har forstået, at der her gennemføres en massiv nedskæring i Københavns velfærdsbudget, der får meget konkrete konsekvenser. Det er jo ikke Anders And-penge.

Danmarks finansminister, Kristian Jensen (V), er heller ikke glad for den manglende reform.

- Det er sagt på jysk godt træls, at hverken S eller DF vil være med til at lave en ordentlig udligningsreform. Det betyder, at vi skal fortsætte med et fejlbehæftet system i flere år, skriver han på Twitter.

Borgmester i Odder Kommune Uffe Jensen (V) er på linje med finansministeren.

- Jeg er skuffet og ærgerlig over det på hele Danmarks vegne. Vi skulle gerne sikre et Danmark i balance, hvor der er nogenlunde lige mulighed for at levere samme service uanset kommune.

- Cirka syv milliarder kroner i Danmark havner i de forkerte kommunekasser, og det går ud over to tredjedel af landets kommuner, som burde få mere, end de får aktuelt, siger Uffe Jensen.

Sammenbruddet bliver også modtaget med skuffelse i Lolland Kommune, hvor der dog også er lettelse at spore.

- Mange havde næppe fantasi til at forestille sig, at et nyt system kunne stille landdistriktskommuner som Lolland værre, end vi er stillet i dag. Men det kunne det.

- Set i det lys kører Lolland Kommune hellere videre med det nuværende udligningssystem frem for for et nyt, siger borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen (S).

