En ny stramning af parkeringsindtægter koster København millioner. Det vil gøre ondt, siger Frank Jensen.

København. Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at stramme en statslig ordning, så kommuner, der får mange penge i kassen fra p-billetter, får lavere statstilskud.

Det fratager København cirka 225 millioner kroner i bloktilskud årligt.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), er ikke tilfreds.

- Regeringen og DF's kampagne mod København fortsætter usvækket. Bedst som man troede, at fjendtligheden over for København ikke kunne blive større, henter de yderligere 225 millioner kroner i Københavns Kommunes kasse.

- København er ved at udvikle sig til en pengemaskine for regeringen og DF, siger Frank Jensen.

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti kommer oven på tirsdagens sammenbrud i forhandlinger om en udligningsreform, som ifølge overborgmesteren kommer til at koste København omkring 550 millioner kroner.

- Det kommer til at gøre virkelig, virkelig ondt på vores budget i 2019, siger han.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil erstatte den nuværende ordning med en strammere og mere simpel modregningsordning.

Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Ninna Hedeager Olsen (Ø) er heller ikke tilfreds med stramningen, der blandt andet skal sikre, at p-billetter ikke må være en "pengemaskine" for kommunerne.

- Det er fuldstændig absurd at kalde parkeringskontrol og betalingsparkering for en pengemaskine. Hvis der er for meget trængsel omkring parkeringspladserne, så har vi et ansvar for at regulere parkeringen

- Vi står som kommuner med en lang række udgifter til at sikre fremkommelighed i byen og vedligeholdelse af veje og så videre. Og så snupper staten alle indtægterne, mens vi stadig står med udgifterne, siger hun.

I København vil man ifølge både Frank Jensen og Ninna Hedeager Olsen fortsætte med at regulere parkering på samme vis som hidtil.

/ritzau/