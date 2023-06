Onsdag detonerede en politisk bombe under Københavns Rådhus.

I løbet af tirsdag formiddag kunne B.T. erfare, at syv partier på rådhuset med Socialdemokratiet i spidsen havde indgået en såkaldt principaftale om de næste to års budgetter for 2024 og 2025. Klokken 12 blev aftalen så officielt præsenteret af de syv partier.

Aftalen er kommet i stand efter hemmelige forhandlinger uden inddragelse af Borgerrepræsentationens største parti, Enhedslisten, der tilsyneladende blev taget på sengen.

Det er ganske usædvanligt, at der indgås budgetaftaler for to år ad gangen, fortæller Carsten Mai, der er tidligere pressechef for tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S) og kender af rådhuset.

Han mener, at budgetaftalerne har reddet overborgmester Sophie Hæstorp Andersens politiske liv, efter at Socialdemokratiet blev holdt ude af sidste års forlig, selvom partiet sidder på overborgmesterposten.

»Socialdemokratiet skulle med i dette års aftale, efter at partiet blev holdt udenfor sidste år. Hvis det var sket igen, er det min vurdering, at Sophie Hæstorp Andersen var blevet væltet af baglandet. Efter aftalen her er der ingen, der vil udfordre hende,« siger Carsten Mai og fortsætter:

»Det har taget Socialdemokratiet lang tid at finde den ydmyge attitude frem. De har fundet ud af, at det bare er et almindeligt parti, der også må gå med hatten i hånden over for de andre partier for at få deres støtte.«

Den nye aftale indebærer blandt andet, at partierne er enige om at prioritere mere metro og udbygning af infrastrukturen i København med 6,3 milliarder kroner frem mod 2035. Derudover er der truffet en principbeslutning om, at benzin- og dieselbiler skal væk fra de københavnske veje i 2030.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) præsenterede tirsdag en budgetaftale for to år med en række partier i Borgerrepræsentationen. Enhedslisten er ikke med i den og dermed sendt ud i kulden på rådhuset. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) præsenterede tirsdag en budgetaftale for to år med en række partier i Borgerrepræsentationen. Enhedslisten er ikke med i den og dermed sendt ud i kulden på rådhuset. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

B.T. talte med den socialdemokratiske overborgmester Sophie Hæstorp Andersen efter pressemødet tirsdag.

Har du været bange for, at situationen fra sidste år, hvor I ikke var med i budgettet, at den gentog sig?

»Jeg vil ikke lægge skjul på, at for Socialdemokratiet er det bedre at være inden for en budgetaftale, og derfor har det selvfølgelig været en vigtig opgave at prøve at samle nogle partier.«

Handler det her budgetforlig også om, at du ikke skulle risikere at miste overborgmesterposten ved at være uden for endnu et budgetforlig igen?

»Prøv at høre, det handler jo ikke om mig. Det handler jo om, at Socialdemokratiet har overborgmesterposten og dermed også sidder på toppen af pengekassen og skal tage initiativ til, hvordan vi får lavet nogle gode aftaler. Det her handler i sidste ende om politik.«

Er du gået mere ydmyg til den her opgave i forhold til budgettet, fordi du fik den lærestreg sidste år?

»Jeg har lært rigtig meget af sidste års forhandlinger og den situation, vi har stået i. Men jeg vil lade det være op til andre at bedømme, hvad det er præcis, der har gjort, at vi nu står syv partier sammen om en budgetaftale i den her situation.«

Men har du haft en anden tilgang til det at forhandle med andre partier?

»Det har jeg ikke nogen kommentar til.«