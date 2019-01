Regeringen lægger i et sundhedsudspil onsdag op til at afskaffe de fem regionsråd og tilføre seks milliarder kroner til mere sundhedspersonale tættere på borgerne.

Læs reaktioner fra politikere, organisationer og tænketanke her:

* Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, skriver i en mail:

- Med Løkkes plan bliver det i højere grad embedsmandsstyre og bestyrelsesstyre, der kommer til at diktere virkeligheden for borgerne, og det vil jeg gerne advare mod. Jeg tror på folkestyret.

- Det er en indviklet konstruktion med mange niveauer. Det bliver sværere for borgerne at gennemskue, hvem der egentlig har ansvaret for hvad. Og hvem de skal henvende sig til. Det er en forkert vej at gå. Borgerne har krav på gennemsigtighed.

* Peter Skaarup, gruppeformand i Dansk Folkeparti, skriver på Twitter:

- Rigtig godt udspil til en sundhedsreform fra regeringen. Vi glæder os over flere læger og sygeplejersker og mere tryghed for patienterne. Og fint at regionerne bliver nedlagt.

* Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, skriver på Twitter:

- Vi har Europas tredjebedste sundhedsvæsen i dag, og regionerne har leveret kortere ventetider og øget overlevelse efter blandt andet kræft og hjertesygdom. Hvordan skal 21 sundhedsfællesskaber skabe mindre regionale forskelle i fremtiden?

- Det her er et valgudspil - og valget ser klart ud. Vil man fortsat have vores største velfærdsområde under direkte demokratisk indflydelse eller gemt væk i lukkede statslige sundhedsforvaltninger med risiko for øget privatisering i fremtiden?

* Pia Olsen Dyhr, formand for SF, skriver i en mail:

- Det bliver helt almindelige borgere og de ansatte i sundhedssektoren, der endnu engang kommer til at betale prisen for Løkkes sundhedscirkus.

- Med Løkkes nye bureaukratiske monster risikerer vi, at de ansatte skal løbe hurtigere, og borgerne kommer til at få en ringere behandling. I værste fald kommer det til at skabe utryghed mange år ud i fremtiden.

* Pernille Skipper, politisk ordfører i Enhedslisten, skriver i en mail:

- Det sidste i verden vores sygehuse har brug for, er flere lange møder og diskussioner om beslutningsgange og omstruktureringer. De ansatte har brug for flere kolleger og mere tillid, så de kan tage sig ordentligt af patienter og pårørende. Jeg frygter virkelig, at det her vil lamme vores sygehuse i årevis, og at det vil ramme patienterne rigtig hårdt.

* Christian Freitag, formand for PLO, de praktiserende lægers organisation, siger til Ritzau:

- Vi er meget tilfredse med, at der lægges op til 100 nyopslåede stillinger inden for almen medicin. Det er efter min mening et seriøst udspil til at genoprette den ubalance, som vi desværre har haft mellem sygehuse og almen praksis. Det er tiltrængt og politisk både modigt og et klart signal.

- Jeg har en bekymring over hele det strukturelle i udspillet, men det har vi simpelthen ikke fået gennemgået endnu. Der er mange nye strukturer, udvalg og bestyrelser, og der skal vi have undersøgt, hvad det går ud på.

* Mona Striib, forbundsformand i fagforbundet FOA, skriver på Twitter:

- Jeg synes, Lars Løkkes udspil til sundhedsreform stiller de rigtige spørgsmål, men giver de forkerte svar. Hvordan får vi nok fagligt personale til at løse de store sundhedsopgaver, som vil følge af den demografiske udvikling? Det får vi ikke svar på.

- Lars Løkkes reform ligner den type regnearkslogik, som allerede piner sundhedsvæsenet. For eksempel er 500.000 færre sygehuskontakter i 2025 ikke realistisk. Hvad ligger der ellers af luftkasteller i Løkkes plan?

* Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i den liberale tænketank Cepos, skriver i en mail:

- Det er slående, at sundhedsreformen modsat tidligere store sundhedsreformer ikke bygger på en grundig udredning af sundhedsvæsenets problemer. Dette forarbejde glimrer i sit fravær i det nye reformforslag. Og det er bekymrende.

* Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, skriver på Twitter:

- Virkelig dårlig idé at sende specialiserede tilbud for mennesker med handicap ud i kommunerne. Jeg frygter, at velfungerende tilbud (nu i regionerne) for mennesker med CP (spastiske lammelser), udviklingshæmning med videre forsvinder.

- Kommunalreformen betød netop afspecialisering på handicapområdet. Som en af eksperterne bag reformen har sagt: Mennesker med handicap blev tabere i reformen. Skal vi gentage samme fejl?

* Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen, skriver på Twitter:

- God nyhed om sundhedsreform: Regeringen vil stille bindende krav til kvaliteten af den kommunale sundhedsbehandling. Det var på tide.

* Henrik Bach Mortensen, direktør i Ledernes Hovedorganisation, skriver i en mail:

- Hvis Folketinget beslutter at ændre strukturen i sundhedsvæsenet, er det helt afgørende, at den nye struktur indrettes på en måde, hvor lederne har klare mål og rammer for at skabe det bedst mulige sundhedsvæsen for patienterne.

* Tine Roed, direktør i erhvervsorganisationen Dansk Industri, skriver i en mail:

- Industriens samarbejde med sundhedsvæsenet har i de senere år været inde i en rigtig positiv udvikling. Der er dog fortsat behov for at styrke samarbejdet yderligere.

- Derfor er det vigtigt, at en reform bygger videre på det offentlig-private samarbejde, som har været med til at bringe danske sundhedsløsninger helt i front globalt til gavn for både patienter, sundhedsvæsen og sundhedsindustri.

