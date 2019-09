Penge fra EU-alliance endte i dansk kommunal valgkamp gennem Dansk Folkeparti. Læs om sagen her.

EU's antisvindelenhed, Olaf, er på trapperne med afgørelsen i en sag, hvor formodet svindel med EU-midler hos Dansk Folkeparti er blevet undersøgt.

Det er sket gennem bevægelsen Meld og fonden Feld.

Læs mere om sagen her:

* Meld var en delvist EU-støttet politisk, europæisk alliance, der samlede de euroskeptiske partier fra EU's medlemslande - inklusive Dansk Folkeparti. Meld blev lukket ved udgangen af 2015.

* Morten Messerschmidt var med i Melds ledelse. Hans daværende partifælle Rikke Karlsson bad i 2015 om indsigt i Meld og den tilhørende fond Felds midler. Det blev hun efter eget udsagn nægtet.

* I maj 2016 afgjorde EU-Parlamentets politiske ledelse, at både Meld og Feld misbrugte EU-midler til at føre dansk kommunal valgkamp.

* Sagen tog en ny drejning, da Rikke Karlsson politianmeldte Morten Messerschmidt for identitetstyveri.

* Dokumenter viste, at Rikke Karlsson og hendes tidligere partifælle Jørn Dohrmann havde været med i ledelsen af den politiske alliance Meld - uden selv at vide det.

* De blev i november 2014 valgt ved fondens generalforsamling uden at være til stede. Dokumenterne har Morten Messerschmidt underskrevet.

* Også Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, er blevet vicepræsident i EU-fonden Feld uden at have været klar over det.

* Dansk Folkeparti har for længe siden besluttet at tilbagebetale over to millioner kroner på grund af sagen.

Kilder: EU-Parlamentet, Meld, DR Nyheder, Ekstra Bladet.

/ritzau/