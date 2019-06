Henrik Sass Larsen (S) er sygemeldt og kommer derfor ikke til at indtage en ministerpost i en ny regering.

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen er sygemeldt på ubestemt tid og står derfor ikke til rådighed som minister i en ny regering.

Det skriver han selv mandag i et opslag på Facebook.

Sygemeldingen kommer, efter at gruppeformanden i februar fortalte, at han havde været ramt af en depression. Desuden siger han, at hans grænse er nået, efter at han føler at have været udsat for en "meget langvarig og grundig tabloid behandling".

Her er et overblik over forløbet op til Henrik Sass Larsens sygemelding:

* 11. januar: Ekstra Bladet skriver, at Sass Larsen pjækker fra sit job som statsrevisor. Avisen kan afsløre, at gruppeformanden er udeblevet fra fire ud af 11 statsrevisormøder i 2018.

* 11. Februar: Socialdemokratiets gruppesekretær, Henrik Dam Kristensen, sender en klage til Folketingets formand Pia Kjærsgaard, om Ekstra Bladets journalisters behandling af Henrik Sass Larsen.

* 17. februar: Henrik Sass Larsen medvirker i et interview til TV2-programmet "Presselogen". I interviewet fortæller gruppeformanden, at han føler sig forfulgt af Ekstra Bladets journalister.

Henrik Sass Larsen virker syg og konfus under interviewet.

* 23. februar: Henrik Sass Larsen fortæller i et interview med Politiken, at han har været ramt af en depression og har gået til psykolog i to måneder.

Det var i oktober 2018, at han opdagede, at noget var galt.

Han udtaler, at han fortsat gerne vil være finansminister, hvis Mette Frederiksen ønsker det. Partiformanden giver ham fuld opbakning.

* 5. juni: Henrik Sass Larsen får ved folketingsvalget ikke nok personlige stemmer til et direkte valg, men han bliver genvalgt takket være listestemmer fra partiet.

10. juni: Henrik Sass Larsen skriver i et opslag på Facebook, at han har oplyst Mette Frederiksen, at han ikke længere står til rådighed.

Han skriver, at det ikke er lykkedes ham at kæmpe sig tilbage efter sin depression.

Kilder: Ritzau og Ekstra Bladet.

/ritzau/