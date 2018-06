Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er tilfreds med, at mere end hver anden består prøven.

København. 56,5 procent dem, der 6. juni tog indfødsretsprøven, har bestået. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet på sin hjemmeside.

Det er en smule flere end ved sidste prøve i november, hvor 53,8 procent bestod.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er tilfreds med resultatet.

- Det er godt, at vi har en prøve, som sikrer, at mennesker, der ønsker dansk statsborgerskab, læser på lektien og sætter sig ind i, hvordan vores samfund fungerer.

- For regeringen er det helt afgørende, at udlændinge, der vil være statsborgere i Danmark, rent faktisk kender til og forstår vores kultur og historie. Og at de med en aktiv indsats viser, at de både kan og vil det danske samfund og vores danske værdier, siger hun i pressemeddelelsen.

Ministeriet oplyser desuden, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) har analyseret prøven, som blev afholdt den 6. juni 2018.

Analysen viser, at indfødsretsprøven har en tilfredsstillende kvalitet, er formuleret på et alment dansk og ligger tæt op ad lærematerialet, der danner grundlag for prøven.

