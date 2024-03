Sidste år udgjorde militær støtte til Ukraine 0,6 procent af Danmarks bnp, oplyser Troels Lund Poulsen.

Danmark brugte i 2023 omtrent 0,6 procent af bruttonationalproduktet (bnp) på militær støtte til Ukraine.

Det oplyser forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Dermed er det over en fjerdedel af udgifterne til at opnå Nato-målsætningen om at bruge to procent af bnp på forsvarsudgifter i 2023, der er Ukraine-støtte. Danmark har dermed brugt omtrent 1,4 procent på eget forsvar sidste år.

14. februar oplyste forsvarsministeren, at Danmark i 2023 levede op til Nato-målsætningen om at bruge to procent af bnp på forsvar.

Siden har Ritzau forsøgt at få oplyst, hvor meget Ukraine-støtten fylder i det tal.

At Danmark har brugt omtrent 1,4 procent på eget forsvar i 2023, er "intet nyt under solen" ifølge lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet.

- Det er det tal, vi plejer at ligge på, siger han.

Fra 2020 og frem til 2022 brugte Danmark mellem 1,32 og 1,38 procent af bnp på forsvarsudgifter.

Peter Viggo Jakobsen er kritisk over for den måde, som regeringen når frem til, at Danmark opfylder Nato-målet om to procent på forsvarsudgifter.

Han har tidligere kaldt det "kreativ bogføring", og det holder han fast i.

- Der er ikke nogen, der anfægter Danmarks argument om, at begge dele kan ses som forsvarsudgifter, fordi Ukraines kamp også er vores kamp.

- Det eneste, der er diskussionspunktet, er, om man må regne Ukraine-donationer ind i de to procent. Og det har jeg altså ikke set andre lande gøre end Danmark, siger Peter Viggo Jakobsen.

Han henviser til, at DR tidligere har beskrevet, at chefen for Natos militære komité samt Nato-landene Finland, Litauen og Estland er kritiske over for Danmarks regnemetode.

Den danske regering har hele vejen forsvaret sin måde at opgøre det på.

Ifølge Troels Lund Poulsen har Nato sagt god for den danske opgørelse. Det fastslog han 15. februar.

- Med de dialoger og samtaler, jeg har haft med Nato, så anerkender Nato nu, at Danmark er på to procent fra 2023 og frem.

- Det er et rigtig godt budskab at kunne give. Nemlig, at vi nu har indfriet den målsætning, som vi politisk har diskuteret i rigtig mange år, sagde Troels Lund Poulsen.

Samme toner lyder fra forsvarsministeren i dag.

- Nato offentliggør med jævne mellemrum oversigter over de allieredes forsvarsudgifter. Det er forventningen, at Nato igen forud for Nato-topmødet i Washington i juli 2024 vil offentliggøre en oversigt.

- Det er vigtigt at pointere, at Nato kun opererer med et tal og ikke skelner mellem forskellige typer af udgifter, når det i oversigterne gøres op, om det enkelte land anvender minimum to procent af bnp på forsvarsudgifter, siger han i den skriftlige kommentar.

Danmark forventer i 2024 at bruge 2,02 procent af bnp på forsvarsudgifter medregnet militær støtte til Ukraine.

